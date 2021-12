Dr Konstanty Szułdrzyński o zgonach. „Byłoby ich mniej, gdyby były paszporty covidowe”

Dr Konstanty Szułdrzyński, który codziennie jest na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii podzielił się w TVN24 swoimi spostrzeżeniami na temat pandemii. Według członka Rady Medycznej przy premierze na 100 chorych niezaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest 90-95 osób. Z kolei śmiertelność na oddziale intensywnej terapii „przekracza 50 procent”.

Członek Rady Medycznej przy premierze o zgonach z powodu koronawirusa

Dr Szułdrzyński dodał, że średnia wieku osób zaszczepionych, które umierają, wynosi około 78 lat. U osób niezaszczepionych ta średnia wieku jest znacznie mniejsza i wynosi około 50 lat. – To wskazuje na to, że umierający niezaszczepieni to ludzie młodzi. To jest dramat – zaznaczył szef Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w szpitalu MSWiA.

Członek Rady Medycznej przy premierze powiedział, że „władze przyjmują wszystkie argumenty”, w tym te o dotyczące paszportów covidowych. – Mówimy o tym od pół roku – powiedział dr Szułdrzyński. – Myślę, że politycy mają swoje uwarunkowania w postaci układów politycznych. Jest racjonalność medyczna i racjonalność polityczna władz i one się nie do końca pokrywają. Rozumiem różne rzeczy, ale nie znaczy, że podzielam te racje – dodał.

Dr Konstanty Szułdrzyński o „osobistym rozczarowaniu”

– Mnie przygnębia te kilkanaście tysięcy zgonów. Myślę, że ta liczba mogłaby być mniejsza gdyby były paszporty covidowe – podkreślił szef Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w szpitalu MSWiA. Dr Szułdrzyński przyznał, że „osobiście bardzo rozczarowuje go, że wola polityczna w innych zastosowaniach się znajduje”.

