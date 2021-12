Wigilia i Boże Narodzenie. Czy wierni mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej?

Wybierając się do kościoła w czasie świąt Bożego Narodzenia warto pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi w Polsce restrykcjami, w miejscach kultu religijnego może być maksymalnie 30 proc. obłożenia. Do limitu 30 proc. nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia lub informacji o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu. Ci, którzy z różnych powodów nie mogą pójść na mszę świętą, mogą uczestniczyć w nabożeństwie za pośrednictwem transmisji telewizyjnej lub internetowej.

Święta 2021. Czy pasterka jest obowiązkowa?

Odprawiana o północy 25 grudnia pasterka jest uroczystym rozpoczęciem obchodów Bożego Narodzenia. Tym samym przynależy już do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Uczestnictwo w pasterce nie jest w żadnym stopniu obowiązkiem. Wierni w Boże Narodzenie muszą wziąć udział w którejkolwiek z liturgii sprawowanych tego dnia. Może być to pasterka, ale nie musi.

Wielu wiernych zastanawia się również nad odwrotnym problemem. Jeśli wzięli udział w pasterce, to czy w ogóle mogą drugi raz wziąć udział w mszy świętej i przyjąć komunię święta. Co do udziału w obrzędach mszy świętej nie ma żadnych ograniczeń narzuconych przez Kościół. Inaczej jest jednak w wypadku przyjęcia Eucharystii. Komunię świętą można tego samego dnia przyjąć drugi raz (ale trzeci już nie), wyłącznie wtedy, kiedy w pełni będzie uczestniczyć się w drugiej mszy świętej.

Boże Narodzenie. Czy w drugi dzień świąt jest obowiązek uczestnictwa w mszy świętej?

„W niedziele i święta nakazane we mszy świętej nabożnie uczestniczyć” mówi jedno z kościelnych przykazań. Jednak które święta to te nakazane?

Jak precyzuje list Episkopatu z 2014 roku, na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są:

1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,

6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli)

czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało)

15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej)

1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych

25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie).

Z tej listy wyraźnie wynika, że tzw. drugi dzień świąt, czyli święto św. Szczepana nie jest nakazane. Co ciekawe, sama nazwa "drugi dzień świat" Bożego Narodzenia jest wyłącznie nazwą zwyczajową, bo w Kościele jest to już zupełnie inne święto poświęcone pamięci pierwszego męczennika. Dlatego też wierni nie muszą tego dnia ani uczestniczyć w mszy świętej, ani powstrzymywać się od pracy, co obowiązuje ich 25 grudnia.

„Należy jednak podkreślić, iż święto św. Szczepana należy do ważniejszych świąt nienakazanych, do których zalicza się m.in. Ofiarowanie Pańskie (2 lutego), Poniedziałek Wielkanocny czy Święto NMP Matki Kościoła (obchodzone w Polsce w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego)” - informuje Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

