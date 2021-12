MŚ w pływaniu. Radosław Kawęcki mistrzem świata na basenie w Abu Zabi!

Radosław Kawęcki po raz czwarty w karierze zdobył złoty medal mistrzostw świata na 200 metrów stylem grzbietowym. Reprezentant Polski nie był stuprocentowym faworytem do zwycięstwa, a cały wyścig rozstrzygnął się na ostatnich metrach. Na pierwszych długościach Biało-Czerwony trzymał się blisko czołówki, ale to nie zapowiadał tego, co stało się później. Polak po 100 metrach zaatakował i znalazł się na trzeciej pozycji.

Sprawa złotego medalu wahała się do samego końca. Na ostatniej długości czterech zawodników na zmianę obejmowała prowadzenie dosłownie o długość paznokcia. Na finiszu najmocniejszy okazał się Radował Kawęcki, który wygrał z takimi osobistościami, jak Shaine Casas i Christian Diener. Wspaniale rozegrany wyścig zakończył się triumfem reprezentanta Polski z czasem 1.48,68. To pierwszy krążek dla Polski podczas

Radosław Kawęcki – sylwetka

Radosław Kawęcki specjalizuje się w stylu grzbietowym. Reprezentował Polskę na igrzyskach olimpijskich. Poprzednie mistrzostwa świata w stylu grzbietowym na 200 metrów wygrywał w 2012, 2014 i 2016 roku. Kawęcki był również trzykrotnym mistrzem Europy na normalnym basenie (2012, 2014, 2016) i aż ośmiokrotnym na krótkim.

