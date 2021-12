Budowali go więźniowie, miał być kryty blachą, pochowano pod nim serce księdza. Tajemnice Chrystusa ze Świebodzina

Po czterech godzinach jazdy pociąg relacji Warszawa – Berlin za chwilę zatrzyma się w niewielkim lubuskim miasteczku. Do granicy zostało tylko 70 kilometrów. Później jeszcze chwila jazdy przez Brandenburgię i cel – stolica Niemiec. Zmęczeni podróżni przyklejają nosy do szyb. Od 11 lat to znak, że jesteśmy w Świebodzinie, mieście, w którym króluje Chrystus.

Pomnik Chrystusa Króla górującego nad Świebodzinem wymyślił ksiądz Sylwester Zawadzki. Wcześniej w okolicy było tylko Tesco. Mieszkańcy żartowali, że to takie jedyne na świecie, bo powstało jeszcze przed Chrystusem. Z innych świebodzińskich atrakcji jest też duma miasta – pierwszy w okolicy kryty basen. Jedyny taki na świecie, bo pływając, można jednocześnie podziwiać 36-metrową figurę Jezusa. Oprócz kondycji fizycznej, można więc poprawić też i tę duchową. Tesco ze Świebodzina – i z Polski w ogóle – niedawno się wyniosło, ksiądz Zawadzki zmarł w 2014 r. Został basen i figura. Ta z racji na swoją rachityczną konstrukcję ma nie przetrwać dłużej niż 20 lat. Na razie góruje nad okolicą już 11 lat. Co do tej pory dała Świebodzinowi?