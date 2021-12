ECS publikuje kolędę. Spot nawiązuje do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku opublikowało kolędę „na dobre święta”. Utwór nosi tytuł „Niechaj ci się wyśni”. ECS po raz drugi zaprosiło do skomponowania bożonarodzeniowej pieśni gdańskich artystów. Słowa kolędy napisała poetka i autorka opowiadań oraz wieloletnia dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury w gdańskim magistracie – Anna Czekanowicz.

Z kolei muzykę skomponowała kameralistka i etnomuzykolożka, pedagożka Akademii Muzycznej w Gdańsku dr hab. Witosława Frankowska, w której rodzinnym domu tradycją jest obdarowywanie kolędami. W ekipie wykonawców znaleźli się z kolei: Julia Nowikowska (mezzosopran), Maja Miro-Wiśniewska (flet poprzeczny barokowy), Tomasz Mrowiński (altówka), Patryk Purzycki (altówka) i Weronika Kulpa (wiolonczela).

Granica polsko-białoruska. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku opublikowało kolędę

Jak czytamy kolęda to „pełna ciepła i tęsknoty opowieść o nocy cudów, kiedy wędrowiec stojący na progu, obcy, zmarznięty, znajduje miejsce u stołu”. Europejskie Centrum Solidarności podkreśliło, że to „głos w sprawie, wobec której nie chcą być obojętni”. Tekst i muzyka powstały na wiosnę 2021 r. Autorem animacji do kolędy jest grafik Mirosław Miłogrodzki, który wykorzystał obrazy malarki autorki pejzaży i scen życia domowego – Beaty Polak-Peli.

Jak czytamy w opisie kolędy, wiosną 2021 r. „ludzie nie błąkali się jeszcze po przygranicznych lasach”. „Upływ czasu i wydarzenia, jakich byliśmy, jesteśmy świadkami, nadały słowom zupełnie nowe znaczenie” – dodano. W spocie znalazły się też zdjęcia, które nawiązują do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Jest m.in. kot, który miał towarzyszyć migrantom w podróży z Afganistanu, czy żołnierze montujący zasieki.

