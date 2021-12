Marianna Schreiber odpowiada kapłanowi. „Gdy widzę, że ksiądz zarzuca mi kłamstwo…”

Marianna Schreiber jest aktywna w mediach społecznościowych. Kilka dni temu na Twitterze opublikowała wpis, w którym nawiązała do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. „W rodzinie politycznej, jesteś zaproszony na Święta, gdy prezentujesz te same poglądy. W przeciwnym razie, okazuje się, że nie zasługujesz na miejsce przy stole” – napisała Marianna Schreiber, a swój wpis opatrzyła hasztagiem „rodzina”.

Marianna Schreiber odpowiada księdzu: Jestem wierząca, ale…

Wpis Marianny Schreiber został zacytowany w programie „Gość Radia Zet”. – Nie wierzę, że pani Marianna nie została zaproszona – powiedział ksiądz Kazimierz Sowa. – Myślę, że trochę to prowokacyjnie… Mam nadzieję, mam nadzieję – stwierdził z uśmiechem. Ksiądz dodał również, że mąż Marianny Schreiber należy do „bardzo chrześcijańskiej partii”. Kilka chwil wcześniej duchowny mówił, że „święta to nie jest dobry czas na poruszanie tematów, które nas dzielą”.

Wypowiedź księdza została w skrótowej formie zacytowana przez Radio Zet. Marianna Schreiber nie pozostawiła słów duchownego bez komentarza. „Jestem wierząca – ale gdy widzę, że ksiądz zarzuca mi kłamstwo… mam ochotę prosić Boga o prawdziwych księży – ażeby Ci, którzy ich udają – nie odbierali mi wiary” – napisała na Twitterze.

