Zmiana terminu ferii zimowych? Jasny głos z Ministerstwa Edukacji i Nauki

23 grudnia 2021 r. w przedszkolach, szkołach i uczelniach wyższych rozpoczęła się zimowa przerwa świąteczna, która potrwa do 2 stycznia 2022 r. W okresie bożonarodzeniowym i noworocznym nie ma zajęć.

Przerwa świąteczno-noworoczna w szkołach

Tuż po Nowym Roku uczniowie nie wrócą bezpośrednio do szkolnym ław. Wszystko przez to, że do 9 stycznia trwa zdalne nauczanie. Szkoły przestały pracować w trybie stacjonarnym od 20 grudnia. Wszystko przez nowe obostrzenia wprowadzone w związku z wariantem koronawirusa o nazwie Omikron.

Chwilę po Nowym Roku rozpoczną się także ferie zimowe 2022. W ubiegłym roku, z powodu COVID-19, przerwa dla uczniów z całego kraju odbywała się w jednym terminie i trwała od 4 do 17 stycznia. Z uwagi na dużą liczbę zakażeń i zgonów w ostatnich dniach pojawiły się obawy, że w tym roku może dojść do powtórki.

Harmonogram ferii zimowych. Ministerstwo Edukacji i Nauki zagrało głos

O sprawę został zapytany w radiowej Jedynce wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Polityk przekonywał, że nie ma powodów do niepokoju i ferie zimowe odbędą się w tradycyjnej formie. – Planujemy, żeby zgodnie z harmonogramem przyjętym jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego ferie odbyły się w poszczególnych województwach w wyznaczonym terminie – powiedział.

Oznacza to, że ferie zimowe 2022 odbędą się zgodnie z harmonogramem, który został ogłoszony jeszcze w czerwcu 2020 r. Tak jak w poprzednich latach przerwa zimowa została podzielona na tury w zależności od województwa.

Ferie zimowe 2022. Terminy

Jako pierwsi ferie zimowe 2022 rozpoczną uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego. Przerwa potrwa od 17 do 30 stycznia. Następnie na ferie udadzą się uczniowie z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przerwa od nauki potrwa do 24 stycznia do 6 lutego.

W trzeciej turze na ferie zostali skierowani uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego oraz zachodniopomorskiego. Przerwę zaplanowano w dniach 31 stycznia – 13 lutego. Na koniec od nauki odpoczną uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Ferie w tych regionach obowiązują od 14 do 27 lutego.

