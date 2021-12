Marianna Schreiber chce wejść do polityki? Przeprowadziła sondę wśród swoich obserwatorów na Instagramie

O Mariannie Schreiber zrobiło się głośno, gdy zgłosiła się do udziału w programie TVN-u "Top Model" w którym złożone z celebrytów jury szuka kandydatek i kandydatów na modeli. Żona ministra w rządzie PiS Łukasza Schreibera odpadła z show w trzecim odcinku, ale nie dała o sobie zapomnieć. Intensywnie udziela się w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. W jednym z wywiadów powiedziała, że chce wspierać społeczność LGBT+. Zapowiedziała też, że chce bronić praw kobiet. Kobieta chętnie opowiada o tym, jak polityka odciska piętno na jej małżeństwie i relacjach z rodziną. Ostatnio Schreiber wzięła udział w proteście w obronie mediów i przeciwko „lex TVN”, choć manifestację ostro skrytykował jej mąż.

Marianna Schreiber założy ruch polityczny?

Schreiber wspominała też o założeniu fundacji. Wygląda jednak na to, że może pójść jeszcze dalej. Żona ministra utworzyła na Instagramie sondę, w której zadała swoim obserwatorom pytanie: „Czy gdybym utworzyła ruch polityczny, byłbyś/byłabyś w tym ze mną?”. Większość z nich odpowiedziała pozytywnie. W trakcie jednej z sesji Q&A odniosła się też do pytania o to, czy chciałaby kandydować do Sejmu. „Próbują mnie uciszyć już teraz. To musiałaby być przeprawa ponad wszystko” – napisała.

„Panie miej Polskę w opiece”

Wyniki sondy zamieścił na Twitterze były poseł Kukiz'15 Tomasz Jaskóła, który dosadnie skomentował aktywność Schreiber. „O mój Boże wszechmogący! Panie miej Polskę w opiece. Nauczyciele poprzebierani za krowy, sędziowie protestujący w obronie choinki, pani Schreiber zakład ruch polityczny. No kurde jaja. 45% Polaków nie zaszczepiona. królestwo Ubu” – napisał polityk.

