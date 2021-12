Nowy plan Tuska na pokonanie PiS. „Ruszy z kampanią zmuszającą do zjednoczenia”

– W ciągu następnych tygodni media sprzyjające Platformie Obywatelskiej zaczną naciskać na mniejsze partie opozycyjne, by zadeklarowały chęć wspólnego startu w wyborach z partią Tuska. Donald niedługo ruszy z kampanią zmuszania opozycji do zjednoczenia. Zaplanowana ofensywa medialna może jednak odnieść odwrotny skutek od zamierzonego, bo nie będzie oparta na konsensusie – mówi polityk opozycji, który uważa, że zjednoczenie partii w jednym bloku w kontrze do Zjednoczonej Prawicy skończy się fiskiem.