Komu wierzą polscy katolicy? „Wyniki tych badań są dramatyczne”

Bardziej chrześcijańską i ewangeliczną postawę wobec uchodźców czy migrantów zajmują ludzie niewierzący niż wierzący. I nawet jeśli są to tylko deklaracje, to powinny nam wszystkim dać do myślenia.

IBRIS – nie pierwszy już raz – zbadał kwestię stosunku Polaków do uchodźców i migrantów. Kilka tygodni temu pytanie dotyczyło podejścia do obecności organizacji humanitarnych na granicy. I już wtedy było jasne, że najwięcej przeciwników takiej formy pomocy było wśród regularnie praktykujących katolików. Teraz zadali inne pytanie, ilu Polaków przyjęłoby na Wigilię, jako nieoczekiwanego gościa, migranta/uchodźcę znad granicy polsko-białoruskiej. Wyniki są – z perspektywy nauczania Kościoła – dramatyczne.