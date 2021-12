Onet: Jacek Kurski miał koronawirusa. Mimo to prezes TVP poleciał do Paryża

19 grudnia tego roku w Paryżu odbyła się Eurowizja Junior 2021 (drugie miejsce zajęła Sara James z Polski), a w stolicy Francji pojawił się z tej okazji prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski. Tego samego dnia Kurski występował wspólnie z James w „Gościu Wiadomości”. Jednak jak twierdzi Onet, Kurskiego tego dnia nie powinno wcale być nie tylko w programie, ale i w Paryżu, a prezes TVP powinien przebywać w izolacji.

Kurski z koronawirusem pojechał do Paryża? „Onet widział opis wyniku testu. Jest jednoznaczny”

Kamil Dziubka, reporter portalu, opisuje, że 12 grudnia prezes TVP zgłosił się do szpitala MSWiA w Warszawie, ponieważ miał kontakt z chorym na COVID-19 (Kurski nie miał objawów).

„Tego dnia badanie wykonane w tamtejszym zakładzie diagnostyki laboratoryjnej nie wykryło wirusa. Jednak już dwa dni później procedura została powtórzona. Badanie o numerze CN68343232 zostało wykonane 14 grudnia o godz. o 17:44. Ponieważ zlecenie było”na cito„, wynik był gotowy już kilka godzin później, o 22:41. Onet widział opis wyniku testu. Jest jednoznaczny: »Wykryto RNA wirusa SARS-CoV-2«” – czytamy.

Jak wylicza Onet, od momentu wykrycia koronawirusa Kurski powinien udać się na izolację (10-dniową) i przebywać na niej do 24 grudnia. Tymczasem prezes TVP udał się do Paryża. Biuro prasowe TVP potwierdziło jedynie, że Kurski testował się na SARS-CoV-2, ale nie chciało ujawnić wyniku prezesa TVP. Zapewniło jedynie: „Informujemy, w drodze wyjątku i za zgodą Pana Jacka Kurskiego, że w dniu 14.12 nie stwierdzono żadnych przesłanek do zastosowania izolacji prezesa Jacka Kurskiego”.

Onet zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz: choć Kurski udał się 19 grudnia do Paryża, to np. 17 grudnia, gdy trwała konferencja promująca „Sylwestra Marzeń”, to nie było go w studio, a jego wystąpienie wyświetlono na telebimie.

Jak Kurski miał się dostać do Francji, choć był zakażony? Onet opisuje, że podczas podróży do tego kraju wymagany jest albo negatywny test na SARS-CoV-2 albo certyfikat covidowy. „Tyle że żadne przepisy dotyczące podróży do Francji nie mówią o bezwarunkowej konieczności okazania przy wjeździe wyniku negatywnego testu na obecność koronawirusa. Wystarczy posiadać unijny certyfikat covidowy, czyli m.in. dowód pełnego zaszczepienia” – czytamy.

Biuro prasowe TVP, odpowiadając na pytania Onetu o podróż Kurskiego do Paryża i to, czy okazał certyfikat, zapewniało jedynie, że prezes Telewizji Polskiej „postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

Aktualizacja, 24.12.2021, godz. 14.30



Prezes TVP Jacek Kurski kilka godzin od publikacji tekstu Onetu wydał oświadczenie na Twitterze, w którym zapowiedział pozwanie autora tekstu. „W związku z przestępstwem bezprawnego uzyskania i ujawnienia informacji bezzwłocznie skieruję zawiadomienie do prokuratury” – ogłosił. Oświadczenie w tej sprawie wydał także Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie.

