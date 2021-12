Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Marzenna Schejbal

Marzenna Schejbal – uczestniczka Powstania Warszawskiego i zasłużona działaczka polonijna zmarła w Londynie w wieku 97 lat. Informację o śmierci przekazała w piątek 24 grudnia Ambasada RP w Wielkiej Brytanii.

Marzenna Schejbal – uczestniczka Powstania Warszawskiego

Uczestnicząca w Powstaniu Warszawskim Marzenna Schejbal urodziła się w 1924 roku we Wrocławiu. W dzieciństwie przeniosła się jednak do Warszawy, gdzie uczęszczała do szkoły. W trakcie wybuchu Powstania Warszawskiego służyła w batalionie „Łukasiński”. Sprawowała funkcję łączniczki i sanitariuszki.

Gdy Warszawa upadała, Schejbal uciekła z miasta kanałami. Razem z siostrą dostała się jedna do niewoli. Najpierw do obozu przejściowego w Ożarowie, następnie do kilku kolejnych obozów jenieckich. Z ostatniego obozu Oberlangen została wyzwolona przez wojska gen. Stanisława Maczka.

Życie na emigracji

Później odszukała matkę i razem z rodziną wyjechała poza granicę naszego kraju. Z Włoch przemieściła się do Wielkiej Brytanii, podróżując z armią generała Władysława Andersa. Na emigracji poznała przyszłego męża Witolda Schejbala – jednego z aktorów teatru polskiego w Londynie. W trakcie życia na emigracji Schejbal była zaangażowana w działanie Polonii. Od 2001 roku była przewodniczącą Koła Byłych Żołnierzy AK w Londynie. W 2012 roku otrzymała od prezydenta Bronisława Komorowskiego Order Odrodzenia Polski. Do końca życia aktywnie uczestniczyła w życiu polskiej emigracji w Londynie.

