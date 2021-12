Wyjazd Jacka Kurskiego na Eurowizję Junior do Paryża. Jest zawiadomienie do prokuratury

W portalu Onet.pl ukazał się tekst Kamila Dziubki, w którym autor twierdzi, że prezes TVP poleciał do Paryża mimo zakażenia koronawirusem. W stolicy Francji odbywał się finał Eurowizji Junior, w którym Polskę reprezentowała Sara James. Jacek Kurski w studiu prowadzonym przez Edytę Lewandowską rozmawiał z młodą piosenkarką. Nikt nie miał maseczki.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jacka Kurskiego z art. 160 Kodeksu Karnego. Dotyczy on narażenia na niebezpieczeństwo. W paragrafie 1 czytamy: „ Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Kurski zareagował na publikację Onetu

Na publikację Onetu zareagował sam zainteresowany, który zaprzeczył, jakoby miał być chory. Komunikat wydał Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie. „W związku z oszczerczą publikacją Onetu sugerującą, że stawiam się ponad prawem, lekceważę procedury i stwarzam zagrożenie, informuję, że 14.12.21 po przejściu infekcji SARS Cov-2, w wyniku badań i obowiązujących procedur med. uzyskałem status ozdrowieńca. Diagnozę i fakty potwierdza oficjalne stanowisko Szpitala MSWiA. Onet dla oszczerczego ataku politycznego posunął się do złamania tajemnicy lekarskiej, wykradzenia tajnych danych o zdrowiu i bezmyślnej, antynaukowej interpretacji tych danych. To czyny bandyckie i kryminalne” – napisał Kurski i załączył oświadczenie szpitala.

Wynika z niego, że 14 grudnia prezes TVP rzeczywiście przeszedł badanie pod kątem obecności SARS-CoV-2. W badaniu „wykryto RNA wirusa SARS – CoV-2”, co wg interpretacji szpitala wskazuje na późny okres po infekcji COVID-19, tj. wykrycie genomu wirusa pomiędzy 30 a 35 cyklem badania. Po wywiadzie z Kurskim i ujemnych badaniach antygenowych, 15 grudnia szpital MSWiA zwrócił się do sanepidu z wnioskiem o zakończenie okresu izolacji prezesa TVP i uznanie go za ozdrowieńca. Nastąpiło to jeszcze tego samego dnia.

Wyjaśnienia skomentował autor tekstu. „Kurski. 14.12 dodatni test na koronawirusa ------> 15.12 uznany za ozdrowieńca. Czego nie rozumiecie?” – napisał Kamil Dziubka.