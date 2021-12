27 grudnia po raz pierwszy z nowym świętem państwowym. Czy to dzień wolny od pracy?

Jakie święto 27 grudnia?

27 grudnia 2021 po raz pierwszy w historii będziemy obchodzić Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto ma upamiętniać zwycięski zryw Polaków. 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu wybuchło powstanie wielkopolskie. Miasto zostało ostatecznie wyzwolone kilka dni później, 6 stycznia 1919 roku.

Z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie wyszedł prezydent, którego o takie rozwiązanie prosili przedstawiciele lokalnej społeczności i władz samorządowych. Jak dodawał Andrzej Duda, „jest świętym prawem Wielkopolan domaganie się upamiętnienia wielkiego czynu zbrojnego, jakim jest powstanie wielkopolskie”.

Przyjętą przez parlament ustawę 23 listopada podpisał Andrzej Duda. – To jest pewien akt swoistej, dziejowej, może to bardzo wielkie słowo, ale po prostu sprawiedliwości wobec Powstania Wielkopolskiego jako niesłychanie ważnego czynu zbrojnego tamtego czasu – podkreślił prezydent, wskazując, że powstanie było wielkim sukcesem. – Cieszę się, że to święto na trwałe wpisze się do oficjalnego kalendarza Rzeczypospolitej– dodał

Czy 27 grudnia jest dniem wolnym od pracy?

Choć wiele osób zapewne spodziewa się, że 27 grudnia będzie przedłużeniem dni wolnych po Świętach Bożego Narodzenia, to należy pamiętać, że 27 grudnia nie będzie jednak dniem wolnym od pracy. Ustawa nie przewiduje bowiem takiej możliwości.

– 27 grudnia będzie Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Dniem święta narodowego, ale nie dniem wolnym od pracy – stwierdził jasno Andrzej Duda. – Albowiem Wielkopolska o to nie wnosiła. Podkreślam to z całą mocą – dodał prezydent.

