Polski egzamin na prawo jazdy jest trudny, a będzie tajny. „Czas na protest kierowców”

W Polsce praktyczny egzamin na prawo jazdy zdaje ok. 30 proc. kandydatów. Na teoretycznym odpada połowa. W porównaniu z innymi krajami to przepaść. Nasz egzamin jest trudny do zdania, a jednocześnie – patrząc na liczbę wypadków – polscy kierowcy wyglądają na najgorzej uczonych. Gołym okiem widać, że coś tu mocno nie gra. I właśnie ten zły system ma stać się jeszcze gorszym.

Autor jest redaktorem naczelnym portalu brd24.pl Szkolenie i egzaminowanie polskich kierowców kuleje od lat. I jest to jedyna dziedzina, za którą się jeszcze nikt na poważnie nie zabrał. Bo trudno uznać za „poważne” zmiany, które właśnie przygotowało Ministerstwo Infrastruktury.