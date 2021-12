Weto Andrzeja Dudy nie kończy problemów TVN. Co z koncesją dla TVN7?

Po blisko 1,5 roku zwłoki 22 września 2021 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ostatecznie przyznała koncesję na nadawanie stacji TVN24. W głosowaniu uzyskano bezwzględną większość - czterech członków KRRiT było za przyznaniem koncesji, jeden przeciw. Niezależnie od postępowania w Polsce, TVN24 uzyskała wcześniej holenderską koncesję na nadawanie.

Jak się jednak okazuje, wrześniowe głosowanie nie zakończyło sprawy przyznawania koncesji dla kanałów z grupy Discovery. W środę 28 grudnia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecyduje o dalszych losach stacji TVN7, która od roku ubiega się o dalsze prawo od nadawania. Obecne zezwolenia wygasają 25 lutego.

Lex TVN. Kto jest właścicielem stacji TVN?

KRRiT twierdzi, że wątpliwości budzi struktura właścicielska TVN Grupy Discovery. Zgodnie z obowiązującymi przepisami koncesję może otrzymać spółka, której właściciel ma siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Formalnie grupa TVN jest zarządzana przez spółkę Polish Television Holding z siedzibą w Amsterdamie, której właścicielem jest amerykański koncern Discovery. Kwestie struktury właścicielskiej podnoszono także w przyjętej przez Sejm i odrzuconej przez prezydenta ustawie „lex TVN”.

— Ani stan prawny, ani wymagana prawem struktura właścicielska TVN nie uległy zmianie od czasu przyznania nam koncesji dla innych kanałów — ostatnio TVN24, a wcześniej TTV czy TVN24 BiS. Nie ma żadnych przeszkód formalnych ani merytorycznych, by na najbliższym posiedzeniu KRRiT podjęła decyzję przedłużającą koncesję dla tego kanału — mówiła Wirtualnym Mediom Katarzyna Issat, szefowa ds. komunikacji korporacyjnej TVN.

Lex TVN. Andrzej Duda wetuje ustawę

W poniedziałek 27 grudnia Andrzej Duda podczas konferencji prasowej poinformował o swojej decyzji dotyczącej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która jest określana jako „lex TVN”. – Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. To znaczy, że ją wetuję – poinformował prezydent. Zanim Andrzej Duda przedstawił swoją decyzję, przez kilkanaście minut argumentował ją, powołując się m.in. na traktat podpisany w 1990 roku.

