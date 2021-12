Wróżbita Maciej o przyszłości polityków: W 2022 roku Kaczyński się nie wycofa, musi wymierzyć sprawiedliwość

„Wprost”: Nadchodzi nowy rok 2022. Przed nami spokojny czas?

Wróżbita Maciej: Od 22 marca 2020 roku aż do 7 marca 2023 Saturn przebywa w znaku Wodnika. Saturn w astrologii oznacza ograniczenia, narzucenia, zniewolenia. Jest to planeta największego nieszczęścia. Z kolei Wodnik w astrologii oznacza wolność.

Czyli zważywszy na ten układ, to przez cały rok 2022 wiele się nie zmieni.

Gdy na początku 2020 roku o tym pisałem i mówiłem w programach telewizyjnych, podchodzono do tego na zasadzie: „mało prawdopodobne”. Aż do pierwszego lockdownu. Proszę zauważyć, że 22 marca 2020 roku Saturn wszedł w znak Wodnika, a już w kwietniu zaczął się lockdown. Czyli zaczęły się pierwsze ograniczenia swobód obywatelskich.

Zresztą Saturn to władza niepodważalna. W astrologii oznacza wszystko to, czego nie możemy pominąć, obejść, uniknąć. Dzisiaj to maseczki, restrykcje, certyfikaty covidowe, o których mówiłem już w tamtym roku…

A poza pandemią?

Saturn w Wodniku oznacza nadużywanie władzy i jej bezwzględność. Pamięta pani ustawę antyaborcyjną czy ostatni atak na TVN?