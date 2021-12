Przemysław Czarnek na pogrzebie znanego egzorcysty. Pośmiertnie odznaczył duchownego

22 grudnia 2021 roku, dwa dni przed swoimi 90. urodzinami, zmarł ks. Jan Pęzioł. Duchowny od sierpnia 2001 był na emeryturze. W latach 2001-2021 był egzorcystą archidiecezjalnym. 27 grudnia w parafii pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy (woj. lubelskie) odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Jana Pęzioła. Były proboszcz parafii sanktuarium maryjnego w Wąwolnicy został pochowany w dniu swoich imienin.

Politycy PiS na pogrzebie lubelskiego egzorcysty. Był m.in. Przemysław Czarnek

Jak poinformował „Dziennik Wschodni”, na pogrzebie duchownego pojawili się m.in. politycy związani z PiS: wojewoda lubelski Lech Sprawka, poseł Sylwester Tułajew, czy minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. – Nie ma drugiego takiego miejsca, w którym bylibyśmy także świadkami aż tylu cudów, uzdrowień i oczyszczeń, jak właśnie w tym świętym miejscu, w Wąwolnicy – mówił szef MEiN.

Czarnek powiedział także, że ks. Jan Pęzioł jako egzorcysta „wielokrotnie wygrał bezpośrednie batalie z szatanem”. Minister edukacji i nauki przyznał pośmiertnie duchownemu Medal Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie przekazał w poniedziałek na ręce metropolity lubelskiego arcybiskupa Stanisława Budzika.

Ks. Jan Pęzioł przeczuwał własną śmierć?

Na pogrzebie ks. Jana Pęzioła obecny był również kustosz Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy ks. Jerzy Ważny. Proboszcz parafii św. Wojciecha w Wąwolnicy wspomniał rozmowę, jaką przeprowadził z egzorcystą na dwa dni przed jego śmiercią, kiedy jechali do szpitala.

– To co, modlimy się? – zapytał ks. Ważny. – Modlimy – odpowiedział ks. Pęzioł. – Koronka czy różaniec? – dopytał kustosz. – Koronka – powiedział egzorcysta. – W jakiej intencji? – spytał ks. Ważny. – O dobre przejście do domu Ojca – zakończył ks. Pęzioł.