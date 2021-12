Jest nowy „Rocznik Statystyczny” GUS. Fatalne dane o zdrowiu Polaków, spada średnia długość życia

Pod koniec roku, 29 grudnia, Główny Urząd Statystyczny wydał „Rocznik Statystyczny RP 2020”, w którym podsumowano oficjalnie nie ostatnie 12 miesięcy, a rok 2020. Jedną z kluczowych informacji zawartych w tym raporcie jest podsumowanie liczby zgonów z 2020 r. Według szacunków rok temu w całym kraju odnotowano 477,4 tys. zgonów.

Dla porównania, w 2019 było ich 409 tys. „Winić” można oczywiście pandemię koronawirusa, ale należy zaznaczyć, że pierwszy kwartał 2020 r. był w zasadzie wolny od epidemii. Pierwszy przypadek COVID-19 w Polsce odnotowano 4 marca 2020. GUS wskazuje, że jeszcze w 2019 roku na 1000 osób umierało 10,7 z nich, w 2020 ten wskaźnik wyraźnie wzrósł do 12,4.

Dane GUS o średniej przeżywalności. Spadki w 2020 roku

O tym, jak bardzo pandemia COVID-19 wpłynęła na zdrowie Polek i Polaków oraz średnią długość życia, mówią inne dane GUS. Urząd publikuje dane na temat „przeciętnej liczbie lat dalszego trwania życia osób” (średnia długość życia – red.) w zależności od wieku i płci. Najłatwiej pokazać to na przykładzie noworodka. Chłopiec urodzony w 2020 roku według GUS ma żyć 72,6 lat.

Tymczasem ten wskaźnik jeszcze w 2019 roku wynosił 74,1 lat (stale rósł – w 2010 było to 72,1, w 2015 już 73,6). Podobnie jst w przypadku dziewczynek: te urodzone w 2020 r. mają średnio żyć 80,7 lat (to wynik niewiele lepszy niż w 2010 roku, gdy ten wskaźnik wyniósł 80,6), choć rok wcześniej było to 81,8.

Podobnie jest w grupie wiekowej 60+. 60-latek czy 60-latka według danych z 2019 statystycznie mieli żyć dłużej o 19,3 lat (dane dla mężczyzn) i 24,2 lata (dane dla kobiet). W 2020 roku było to 17,9 lat (mężczyźni) i 23,2 lat (kobiety).

GUS w „Roczniku Statystycznym” nie wyszczególnił, jakie były przyczyny zgonów, umieszczono jedynie dane z 2019 roku. Jeszcze w połowie 2021 roku, Główny Urząd Statystyczny, gdy publikował wstępne dane o przyczynach zgonów w 2020, zaznaczał, że jeszcze niepełne zestawienie.

