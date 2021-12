Dezerter Emil Cz. skazany prawomocnym wyrokiem. Nie chodzi o ucieczkę na Białoruś

Sąd w Olsztynie podtrzymał wyrok sądu I instancji który zapadł w Bartoszycach. Sąd Rejonowy wyrokiem z dnia 27 września 2021 r. uznał Emila Cz. za winnego znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoją matką. Żołnierz, który uciekł na Białoruś, został skazany na sześć miesięcy ograniczenia wolności. Sąd uznał także, że mężczyzna przez rok nie może zbliżać się do matki ani się z nią kontaktować. Emil Cz. miał również inne problemy z prawem. Niedługo przed dezercją został z kolei złapany na prowadzeniu auta pod wpływem alkoholu i marihuany.

Wyrok nie ma wpływu na postępowanie związane z dezercją, za którą grozi mu do 10 lat więzienia. Mężczyzna nadal jest poszukiwany listem gończym.

Dezerter Emil Cz.

O Emilu Cz. cała Polska usłyszała 17 grudnia. Okazało się, że dzień wcześniej żołnierz 11 Pułku Artylerii 16. Dywizji Zmechanizowanej Emil Cz. porzucił posterunek w okolicach miejscowości Narewka i Siemianówka po polskiej stronie granicy, zostawił broń i przeszedł na białoruską stronę, prosząc tam o azyl. W związku z dezercją minister Mariusz Błaszczak ukarał przełożonych 26-latka.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie 21 grudnia zdecydowała o przedstawieniu mężczyźnie zarzutów. Chodzi o przestępstwo dezercji zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. By pociągnąć Emila Cz. do odpowiedzialności, konieczne było wydanie za nim listu gończego. Taka decyzja zapadła 27 grudnia.

Mężczyzna prawdopodobnie nadal przebywa na Białorusi. Tamtejszy reżim wykorzystuje go w celach propagandowych, emitując kłamliwe wywiady z Polakiem. Emil Cz. twierdził w nich m.in., że Polacy masowo mordowali migrantów, a ich ciała pozostawiali na zjedzenie wilkom albo zakopywali w mogiłach.

