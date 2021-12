„Sylwester Marzeń” zdominował „Wiadomości” TVP. Przemilczano rekord zgonów, „ważna informacja” to... wejściówki na imprezę

„Wiadomości” TVP wiele razy zadziwiały – nie zawsze pozytywnie – widzów. Jedno z ostatnich wydań programu Telewizji Polskiej z 29 grudnia podporządkowano imprezie „Sylwester Marzeń”. W TVP od początku programu trwała autopromocja sylwestrowej zabawy.

W „Wiadomościach” TVP pierwszy materiał o „Sylwestrze Marzeń”. Blisko 18 minut autopromocji

Zaczęło się od prezentacji gwiazdy imprezy, piosenkarza Jasona Derulo, później było wejście na żywo z Zakopanego w wydaniu Michała Adamczyka. Po takim wprowadzeniu, podsumowano, kto jeszcze wystąpi na imprezie w Zakopanem, pokazywano fragmenty utworów wykonawców lub ich występy na żywo.

Emitowano też wypowiedzi przechodniów z Zakopanego, pytanych o planowaną zabawę i o ich oczekiwania wobec „Sylwestra Marzeń”. Cały materiał, razem z wejściami na żywo Adamczyka, wyświetlaniem krótkiego filmu z pozdrowieniami dla widzów TVP2 od Jasona Derulo, trwał blisko 18 minut.

W „Wiadomościach” zabrakło informacji o pandemii i rekordzie IV fali. Zamiast tego – Jason Derulo

Dopiero po emisji promocji „Sylwestra Marzeń”, kamery przeniesiono do studia (stało się to po tym, jak Adamczyk ogłosił: – To na razie tyle), a prowadząca tego dnia „Wiadomości” Edyta Lewandowska zapowiedziała kolejne materiały. Wśród nich znalazł się wątek Polskiego Ładu, a konkretnie – planowanych zmian w podatkach (Materiał zapowiadano paskiem „Więcej pieniędzy dla Polaków”). „Wiadomości” informowały jeszcze o inwestycjach drogowych w kraju, sytuacji na granicy, czy kupionych przez polskie wojsko dronach.

Gdy już wydawało się, że to koniec reklamowania imprezy telewizyjnej Dwójki, Lewandowska oznajmiła widzom:

– A na koniec jeszcze ważna informacja, wciąż są dostępne bezpłatne wejściówki na „Sylwestra Marzeń” w Zakopanem.

Prowadząca „Wiadomości” przekazała na antenie, w jaki sposób można to zrobić i powtórzyła – a jakże – że jedną z gwiazd będzie Jason Derulo. Po raz trzeci wyświetlono wtedy krótki film od piosenkarza. W „Gościu Wiadomości” natomiast rozmawiano z... dwoma piosenkarzami, którzy wystąpią na imprezie TVP: Adamczyk przeprowadził wywiad z Rafałem Brzozowskim i Zenonem Martyniukiem.

Poniżej fragment "Wiadomości" z tego dnia, na Twittera nie trafił cały materiał otwierający program z 29 grudnia.

„Ważna informacja” według TVP. Lekarz przewidział, że telewizja publiczna zastąpi fatalne doniesienia „Sylwestrem Marzeń”

„Ważną informacją” według „Wiadomości” była porada, jak otrzymać wejściówkę na „Sylwestra Marzeń”. W programie TVP tego dnia nie wspomniano jednak słowem o tym, że 29 grudnia Ministerstwo Zdrowia w swoim codziennym raporcie poinformowało o rekordowej w IV fali liczbie zgonów osób z koronawirusem. W ciągu 24 godzin zmarły 794 osoby z COVID-19.

Znany kardiolog prof. Krzysztof Filipiak trochę przewidział przyszłość, ponieważ jeszcze kilka godzin przed programem TVP, wieszczył, że... telewizja publiczna skupi się na „Sylwestrze Marzeń”, a nie sytuacji w kraju.

„29.12.2021 – za 48h sylwester... właśnie kolejny rekord zgonów – 794... idziemy na rekord ogólnopolski, może tak jak 8 kwietnia 2021 roku, gdy dane mówiły o 954 zgonach. Już blisko. (...). Jak uczcimy te kolejne 794 ofiary pandemii za 48h? TVP zna już odpowiedź: Sylwester Marzeń w Zakopanem. (...). Dokumenty złożone przez TVP przewidują imprezę masową na 30 tys. osób. (...). Jakieś refleksje?” – pisał lekarz.

