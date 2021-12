Jacek Kurski chciał uderzyć w Onet. Przy okazji pokazał za dużo

Prezes TVP Jacek Kurski 29 grudnia poinformował, że podjął zapowiedziane kroki prawne. To reakcja na publikację Onetu o jego wyjeździe na Eurowizję Junior do Paryża mimo rzekomego zakażenia koronawirusem. Prezes TVP pokazał akt oskarżenia przeciwko dziennikarzowi Kamilowi Dziubce i doniesienie do prokuratury na Onet. „Wkrótce też wobec Onetu akt oskarżenia” – dodał. Media oskarżył o „złamanie elementarnych zasad dziennikarskich i wszelkich granic ludzkiej przyzwoitości” .

„Dopuszczono się rozpowszechnienia wykradzionych danych zdrowotnych i zbudowania na nich kłamstwa. Nie ma na to zgody. Jedynym celem takiego działania było dążenie do wywołania niechęci do mnie wśród moich rodaków i widzów TVP” – pisał Kurski. Pokazał też skany wspomnianych przez siebie pism. A przy okazji ujawnił swoje wrażliwe dane – numer telefonu i adres zamieszkania. Prezes TVP najwyraźniej zreflektował się, co zrobił, bo usunął tweet z tymi informacjami. Publikujemy zrzuty ekranu z zamazanymi danymi.

Dziennikarz Onetu twierdził, że prezes TVP poleciał do Paryża mimo zakażenia koronawirusem. Kurski zaprzeczył informacjom zawartym w tekście. Oświadczenie wydał także Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie. Wynika z niego, że w 14 grudnia prezes TVP rzeczywiście przeszedł badanie pod kątem obecności SARS-CoV-2. W badaniu „wykryto RNA wirusa SARS – CoV-2”, co wg interpretacji szpitala wskazuje na późny okres po infekcji COVID-19, tj. wykrycie genomu wirusa pomiędzy 30 a 35 cyklem badania.

Po wywiadzie z Kurskim i ujemnych badaniach antygenowych, 15 grudnia szpital MSWiA zwrócił się do sanepidu z wnioskiem o zakończenie okresu izolacji prezesa TVP i uznanie go za ozdrowieńca. Nastąpiło to jeszcze tego samego dnia. „Gazeta Wyborcza”, która przeanalizowała wersję szpitala twierdzi, że złamał on własne procedury.

