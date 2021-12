„Sylwester Marzeń” 2021. Impreza w Zakopanem wzbudza ogromne kontrowersje

W piątek w Zakopanem odbędzie się „Sylwester Marzeń”, organizowany przez TVP. Telewizja Jacka Kurskiego bardzo mocno promuje imprezę. W środę w głównym wydaniu „Wiadomości” poświęcono jej aż 18 minut. „Megagwiazdą” wieczoru ma być Jason Derulo. Wystąpią też m.in. Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Sławomir, Maja Hyży, Piotr Kupicha, Stanisław Karpiel-Bułecka i Julio Iglesias Junior.

„Sylwester Marzeń” 2021 w Zakopanem. Utrudnienia, rozkład jazdy pociągów

Sylwester TVP co roku przyciąga prawdziwe tłumy. W imprezie na Równi Krupowej ma wziąć udział 30 tys. osób. Na teren imprezy będzie można wejść od godz. 18. Władze miasta ostrzegają przez korkami na drogach dojazdowych i zachęcają do korzystania z alternatywnych tras – przez Olczę albo przez Czarny Dunajec. Utrudnienia spodziewane są też w samym mieście. Władze Zakopanego zachęcają uczestników „Sylwestra Marzeń” do pozostawienia swoich pojazdów w miejscu zakwaterowania i poruszania się pieszo lub komunikacją miejską.

Do miasta można dostać się też pociągiem. 1 stycznia w godzinach nocnych POLREGIO uruchomi specjalne połączenia „sylwestrowe”. O godz. 1.40 z Zakopanego wyruszy pociąg do Chabówki, a o godz. 2.20 i 3.14 do Krakowa. Poranne składy odjadą zgodnie z rozkładem jazdy.

Sylwester w Zakopanem w szczycie pandemii

Organizacja tak dużej imprezy w środku pandemii budzi jednak ogromne kontrowersje. Ministerstwo Zdrowia dzień w dzień publikuje dramatyczne dane dotyczące liczby zgonów w związku z koronawirusem. Tylko w czwartek resort poinformował o śmierci kolejnych 709 pacjentów. Choć czwarta fala powoli zaczyna opadać, to liczba nowych zakażeń wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Narastają też obawy przed nowym bardzo zakaźnym wariantem – Omikronem. Minister zdrowia Adam Niedzielski ostrzegał, że wywoła on piątą falę, która może rozpocząć się już w styczniu.

Według obowiązujących limitów w imprezie może uczestniczyć maksymalnie 250 osób niezaszczepionych. Nikt chyba nie ma złudzeń, że certyfikaty covidowe będą weryfikowane.

„Covid, covid w Zakopanem”...

Obawy te bez ogródek wyrażają internauci. „Sylwester Marzeń” w Zakopanem jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych. „Czy tylko u mnie Sylwester Marzeń budzi skojarzenia z balem na Titanicu?” – pyta jeden z nich. „Będzie balanga na trupach, a potem trupiarnia po balandze. Wsparcie dla branży grabarzy” – komentuje inny. „Sylwester Marzeń TVP. Największe show zrobi Omikron. Uczestnicy wciąż będą mogli spotkać Deltę, która jednak nie jest już tak wielką gwiazdą jak parę miesięcy temu... Mroczny Żniwiarz pędzi do Zakopanego na najfajniejszą imprezę roku organizowaną przez pisowską telewizję” – czytamy w kolejnym wpisie.

Pojawiła się tez przeróbka znanej piosenki Sławomira: „Covid, covid w Zakopanem/ zarazimy się przed ranem/ za 6 dni już na OIOMie, będziemy myśleć o zgonie/ o tej bohaterskiej śmierci/ nie powiedzą Wiadomości/ trzeba było wziąć”fajzera„, albo dwaaa... No. Szalonej zabawy!”.

