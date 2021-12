Powraca sprawa tajemniczej śmierci Magdaleny Żuk. Prokuratura wydała komunikat

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu przedłużyła śledztwo w sprawie śmierci Magdaleny Żuk do 30 czerwca 2022 roku. Kluczowe jest uzyskanie od Egiptu materiałów dotyczących m.in. ilościowych badań toksykologicznych w poszczególnych materiałach biologicznych. To ma pozwolić na uzyskanie uzupełniających opinii z toksykologii i psychiatrii. Polscy śledczy takimi danymi nadal nie dysponują.

– W tej sprawie wniosek został wysłany, a w ostatnim czasie zostało też wysłane ponaglenie do strony egipskiej o jego szybszą realizację – wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Tomasz Czułowski.

Polscy śledczy nie dostali również protokołów z przesłuchań świadków, czy całościowego monitoringu. Nie ma pewności, czy nagrania zostały zabezpieczone. Istnieje możliwość, że monitoring został wykasowany. Do tej pory przesłuchano około osób, w tym rodzinę Żuk, jej ówczesnego chłopaka, byłych partnerów, znajomych, a także osoby, który podróżowały z 27-latką samolotem i przebywały z kobietą w Egipcie.

Śmierć Magdaleny Żuk

W 2017 roku sprawą śmierci Magdaleny Żuk w żyła cała Polska. 27-letnia kobieta miała jechać na wycieczkę do Egiptu ze swoim partnerem, ostatecznie jednak pojechała sama. Po dwóch dniach partnera turystyki zaniepokoiło jej zachowanie i w porozumieniu z touroperatorem zaplanował jej wcześniejszy powrót do kraju.

Ze względu na pogarszający się stan zdrowia kobiety, trafiła ona do miejscowego szpitala. W tym czasie do Egiptu przyjechał jej znajomy, aby zabrać ją do Polski. W szpitalu dowiedział się, że kobieta jest w ciężkim stanie. Kilka godzin później Magdalena Żuk zmarła w wyniku obrażeń odniesionych wskutek upadku z drugiego piętra szpitala w Marsa-Alam, gdzie przebywała.

Śledztwo w sprawie jej śmierci prowadzi także egipska prokuratura.

