Długie weekendy i dni wolne od pracy. Sprawdź, jak zaplanować urlop w 2022 roku

Wielkimi krokami zbliża się koniec przerwy świąteczno-noworocznej. Aby lepiej poradzić sobie z powrotem do codzienności warto już teraz zaplanować urlop. Podpowiadamy, kiedy wziąć wolne dni, żeby jak najdłużej cieszyć się z możliwości wypoczynku.

Dni wolne od pracy 2022. Długi weekend w styczniu

Nowy Rok wypada w sobotę. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę będą mogli odebrać dzień wolny w innym terminie. Za to już w czwartek 6 stycznia będziemy obchodzić Święto Trzech Króli. Jeśli weźmiemy dzień wolny 7 stycznia, będziemy mogli cieszyć się czterodniowym weekendem. Na kolejny długi weekend trzeba będzie poczekać aż do połowy kwietnia.

Dni wolne od pracy 2022. Kiedy Wielkanoc i majówka?

Data świąt Wielkanocnych jest ruchoma, jednak każdego roku przypadają one w te same dni tygodnia. W kościołach zachodnich Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca (tzw. paschalna pełnia Księżyca), przypadającej po 21 marca. W 2022 roku Wielkanoc będziemy obchodzić 17 i 18 kwietnia.

Kolejna szansa na dłuższy wypoczynek przypada w maju. Święto Pracy (1 Maja) będziemy obchodzić w niedzielę, natomiast Święto Konstytucji 3 Maja we wtorek. Tylko jeden dzień urlopu w dniu 2 maja oznacza 4-dniową majówkę, natomiast dodatkowe dni wolne w dniach 4, 5 i 6 maja dadzą szansę na 9 dni odpoczynku.

Kiedy warto wziąć urlop w 2022 roku?

W czerwcu przypadają dwa święta. 5 czerwca będziemy obchodzić Zielone Świątki. Ustawowo jest to dzień wolny od pracy, jednak z racji tego, iż święto to przypada w niedzielę, nie otrzymamy za nie wolnego dnia.

Kolejna okazja na dłuższy odpoczynek już w czwartek 16 czerwca, kiedy to będziemy obchodzić Boże Ciało. Urlop w piątek 17 czerwca pozwoli na 4 dni wolnego od pracy. Na następny wolny weekend można liczyć w sierpniu. Aby cieszyć się 4-dniowym odpoczynkiem, wystarczy wziąć wolne 12 sierpnia lub też 16 sierpnia, czyli dzień po święcie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadającym w poniedziałek 15 sierpnia.

Dni wolne od pracy - listopad i grudzień 2022

Dzień Wszystkich Świętych obchodzony 1 listopada wypada w tym roku we wtorek. Wolny dzień 31 października wydłuży nam weekend do 4 dni. Święto Niepodległości 11 listopada będziemy obchodzić w 2022 roku w piąek, co oznacza kolejny długi weekend, tym razem trzydniowy.

Niepomyślnie dla pracowników wypadają natomiast święta Bożego Narodzenia. 24 grudnia czyli Wigilia przypada w sobotę, natomiast pierwszy dzień świąt w niedzielę. Sylwestra będziemy świętować w 2022 roku w sobotę, a Nowy Rok przypadnie w niedzielę.

