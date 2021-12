KRRiT znów nie podjęła decyzji w sprawie koncesji TVN7. Tematu nie poruszono podczas posiedzenia

Decyzja Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustawy lex TVN nie kończy problemów amerykańskiego koncernu Discovery. Od blisko roku na decyzję KRRiT w sprawie przedłużenia koncesji na nadawanie czeka stacja TVN7. Rada miała podjąć w tej sprawie decyzję na posiedzeniu w środę, 28 grudnia. Jak jednak informuje portal wirtualnemedia.pl, KRRiT w ogóle nie dyskutowała wtedy o koncesji dla TVN7. Temat ma być rozpatrywany już po Nowym Roku, czyli nieco ponad miesiąc przed wygaśnięciem zgody na nadawanie. Obecne zezwolenia wygasają bowiem 25 lutego.

W rozmowie z portalem zasiadający w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji prof. Janusz Kawecki zasugerował, że przewodniczący Witold Kołodziejski powinien wyciągnąć konsekwencje wobec stacji, która jego zdaniem narusza ustawę o radiofonii i telewizji. – Musi, przy rozpatrywaniu wniosku o koncesję na kolejny okres, zastosować to, czego wymaga ustawa o radiofonii i telewizji i to bez jakiegokolwiek „koła ratunkowego” dla nadawców naruszających dotychczas wymagania ustawowe. Przy stosowaniu powinien uwzględnić zasadę zapisaną w uchwale 230/2021 KRRiT, którą już w części realizuje – powiedział Kawecki. „Kołem ratunkowym” nazwał zawetowaną przez prezydenta ustawę.

Lex TVN. Wątpliwości KRRiT budzi struktura właścicielska Discovery

Wątpliwości KRRiT budzi struktura właścicielska TVN Grupy Discovery. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koncesję może otrzymać spółka, której właściciel ma siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Formalnie grupa TVN jest zarządzana przez spółkę Polish Television Holding z siedzibą w Amsterdamie, której właścicielem jest amerykański koncern Discovery. Kwestie struktury właścicielskiej podnoszono także w przyjętej przez Sejm i odrzuconej przez prezydenta ustawie „lex TVN”.

— Ani stan prawny, ani wymagana prawem struktura właścicielska TVN nie uległy zmianie od czasu przyznania nam koncesji dla innych kanałów — ostatnio TVN24, a wcześniej TTV czy TVN24 BiS. Nie ma żadnych przeszkód formalnych ani merytorycznych, by na najbliższym posiedzeniu KRRiT podjęła decyzję przedłużającą koncesję dla tego kanału — mówiła wcześniej Wirtualnym Mediom Katarzyna Issat, szefowa ds. komunikacji korporacyjnej TVN.

Lex TVN. Andrzej Duda wetuje ustawę

W poniedziałek, 27 grudnia, Andrzej Duda podczas konferencji prasowej poinformował o swojej decyzji dotyczącej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która jest określana jako „lex TVN”. – Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. To znaczy, że ją wetuję – poinformował prezydent. Zanim Andrzej Duda przedstawił swoją decyzję, przez kilkanaście minut argumentował ją, powołując się m.in. na traktat podpisany w 1990 roku.

Czytaj też:

Wiadomo, kto miał namówić Andrzeja Dudę, aby zawetował „lex TVN”. To były szef gabinetu prezydenta