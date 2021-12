„Mówiąc Wprost”. Ks. Sowa: Mateusz Morawiecki jest chwalipiętą, kocha siebie z wzajemnością

– Mamy do czynienia z chwalipiętą, który jeździ po Polsce. Premier Mateusz Morawiecki niczego nie widzi złego, zawsze ma odpowiedź, że zawinili jacyś „źli”. On tak kocha siebie z wzajemnością, że to mogłoby wystarczyć mu do końca życia – mówi ks. Kazimierz Sowa. Duchowny i publicysta diagnozuje w programie „Mówiąc Wprost” trzy największe problemy, jakie trapią Polaków, a także wyjaśnia, co go łączy z Jarosławem Kaczyńskim.

