„Mówiąc Wprost”. Ks. Sowa: Mateusz Morawiecki jest chwalipiętą, kocha siebie z wzajemnością

– Mamy do czynienia z chwalipiętą, który jeździ po Polsce. Premier Mateusz Morawiecki niczego nie widzi złego, zawsze ma odpowiedź, że zawinili jacyś „źli”. On tak kocha siebie z wzajemnością, że to mogłoby wystarczyć mu do końca życia – mówi ks. Kazimierz Sowa. Duchowny i publicysta diagnozuje w programie „Mówiąc Wprost” trzy największe problemy, jakie trapią Polaków, a także wyjaśnia, co go łączy z Jarosławem Kaczyńskim.

Ks. Kazimierz Sowa, duchowny katolicki, dziennikarz i publicysta, docenia w programie „Mówiąc Wprost” prezydenta Andrzeja Dudę za zawetowanie tzw. „Lex TVN”, jednak poza tym nie szczędzi gorzkich słów dla obecnego obozu rządzącego. Z rozmów i własnych obserwacji ksiądz Sowa diagnozuje trzy bolączki, które jego zdaniem obecnie najbardziej trapią Polaków. – Na pierwszym miejscu jest to, że każdy doświadczył straty w wyniku pandemii. Jeszcze rok temu ludzie sobie tego nie uzmysławiali. Teraz każdy mówi: jednak ci ludzie umierają, jest ciężko, ktoś się nie dostał do szpitala, bo ze względu na pandemię musiał być jego zabieg odłożony – odnotowuje gość Joanny Miziołek i Roberta Felusia. Drugi czynnik niepokojący Polaków to inflacja. – Każdy tego doświadcza, nawet prezes Jarosław Kaczyński, co mnie zresztą wzruszyło – mówi ks. Kazimierz Sowa, przy okazji odnotowując żartobliwie, że sporo go łączy z prezesem PiS: obaj panowie są „samotnym gospodarstwem domowym”. – Tylko nie mam kota, więc mam trochę mniej wydatków – zastrzega duchowny. Ks. Sowa: Mateusz Morawiecki jest chwalipiętą, kocha siebie z wzajemnością Trzecią sprawą niepokojącą Polaków jest, zdaniem gościa programu „Mówiąc Wprost”, złe postrzeganie działań rządu. Tutaj głównego winnego ks. Sowa upatruje w zachowaniu i decyzjach premiera Mateusza Morawieckiego. – Mamy do czynienia z chwalipiętą, który jeździ po Polsce. W tej roli występuje premier Morawiecki. On niczego nie widzi złego, on wszystko potrafi wytłumaczyć, zawsze ma odpowiedź: że Platforma, że Unia, że zawinili ci „źli” jacyś. Jest takim pomysłowym Dobromirem, który ciągle wymyśla tarcze. Wydaje mi się, że on tak kocha siebie z wzajemnością, że to mogłoby wystarczyć mu do końca życia – krytykuje premiera ks. Kazimierz Sowa. Duchowny ocenia także, że Mateusz Morawiecki jest prawdopodobnie ostatnim człowiekiem w Polsce, który jeszcze wierzy w… siłę Morawieckiego. – A jeszcze prezes Kaczyński powiedział, że Morawiecki jest bardzo zdolnym politykiem. To może jest ich dwóch – dodaje kąśliwie ks. Sowa. Sylwester 2021. Ks. Sowa o jedzeniu mięsa w piątek W zupełnie innym wątku programu „Mówiąc Wprost” duchowny został zapytany o możliwość jedzenia przez katolików mięsa w sylwestrowy, ale też tradycyjnie postny, piątek. – Tak, można! To jest najważniejszy komunikat, jaki płynie cały czas ze wszystkich kurii biskupich w Polsce: jest dyspensa, w sylwestra można jeść mięso – odpowiada z uśmiechem ks. Kazimierz Sowa.