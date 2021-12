Nawet kilkanaście stopni w sylwestra. W Sudetach możliwe lokalne podtopienia

31 grudnia będzie pochmurno z opadami deszczu pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Okresami najintensywniej popada na północy i południu. Gdzieniegdzie możliwe są przejaśnienia. Termometry pokażą od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 13 kresek na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty. Okresami może osiągnąć w porywach od 40 do 80 kilometrów na godzinę. Na wybrzeżu i w Karpatach do 75 km/h, a w Sudetach do 100 km/h. Powieje z zachodu i południowego zachodu.

Pogoda w sylwestra 2021. W Sudetach możliwe lokalne podtopienia

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z występującą odwilżą i roztopami oraz opadami deszczu lokalne notowane są wzrosty z trendem zwyżkującym stanów wody do strefy wody wysokiej. Największe w zlewniach sudeckich dopływów Odry. Stan ostrzegawczy został osiągnięty na 1 st. wodowskazowej – Piechowice na rz. Kamienna.

W Nowy Rok zachmurzenie będzie duże i popada. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach rozpędzając się do ponad 60 km/h. Nadciągnie z północnego zachodu. Pogoda w niedzielę przyniesie duże zachmurzenie z deszczem. Słupki rtęci pokażą od 2 kresek na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Pogoda po Nowym Roku. Będzie chłodniej

Poniedziałek będzie kolejnym dniem z dużym zachmurzeniem i opadami deszczu. W rejonie Podlasia może spaść deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie do 60-80 km/h, zachodni.

