Trzy skargi na „Wiadomości” ws. Sylwestra Marzeń. Postępowanie przeciwko TVP

W głównym wydaniu „Wiadomości” 29 grudnia aż 18 minut poświęcono autopromocji „Sylwestra Marzeń” TVP, który odbędzie się z Zakopanem. W programie nie wspomniano ani słowem o raporcie koronawirusowym Ministerstwa Zdrowia z tego dnia i 794 zgonach z powodu COVID-19. Rzecznik prasowa KRRiT Teresa Brykczyńska poinformowała Wirtualne Media, że „w związku z otrzymanymi skargami, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczęła postępowanie wyjaśniające”.

Wpłynęły trzy skargi, które dotyczyły promowania zabawy sylwestrowej, która odbędzie się 31 grudnia w stolicy Tatr. KRRiT wystąpi teraz do TVP o nagranie programu i oceni czy doszło do złamania przepisów. Jeśli uzna, że doszło do naruszeń, to może ukarać finansowo publicznego nadawcę. Rzecznik Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie ujawniła nazwisk osób, które złożyły skargę.

Sylwester Marzeń w Zakopanem. Skarga Brauna, Dworaka, Daszyńskiego i Lufta

Jej autorzy ujawnili się jednak sami. To były prezes Telewizji Polskiej i przewodniczący KRRiT oraz obecny członek Rady Mediów Narodowych Juliusz Braun, były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz TVP Jan Dworak, były prezes Telewizji Polskiej i członek Rady Programowej publicznego nadawcy Janusz Daszyński oraz były członek KRRiT Krzysztof Luft.

W skardze można przeczytać, że środowe wydanie „Wiadomości” było „w dużej mierze przekazem handlowym”. Zaznaczono, że Sylwestrowi Marzeń w Zakopanem poświęcono ponad dwie trzecie czasu programu informacyjnego. Byli szefowie TVP i członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zwrócili uwagę, że „w przekazie dominowały określenia pozytywnie wartościujące”.

31 grudnia. Zabawa sylwestrowa TVP pod lupą KRRiT

Dodają też, że w programie znalazła się ukryta reklama (logo PGE) oraz wulgaryzmy we fragmencie piosenki Maryli Rodowicz. Podkreślono także, że pominięto istotne dla społeczeństwa informacje, jakim jest raport MZ. Braun, Dworak, Daszczyński i Luft apelują na koniec o wyciągnięcie konsekwencji wobec nadawcy.

