Żołnierze dostaną podwyżki. Szef MON zwrócił się do prezydenta

Wojsko Polskie podaje, że od początku 2020 roku przeciętne wynagrodzenie żołnierza zawodowego wynosi 6 154 zł brutto. Jak czytamy, stawki zostały ustalone w rozporządzeniu MON z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. I tak szeregowy zarabiał średnio 4110 zł brutto, starszy szeregowy 4 180 zł, sierżant 4 970 zł, a młodszy chorąży 5 090 zł. Najwięcej, 16 830 zł, zarabiają generałowie. Pułkownicy mogą liczyć na 9 660 zł, a majorzy na około 6 700 zł.

Jednak uposażenie zasadnicze to nie wszystko. Żołnierze otrzymują również dodatki, jak dodatek za długoletnią służbę wojskową, dodatek specjalny (z tytułu szczególnych właściwości lub warunków pełnienia służby), służbowy (za służbę na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych, albo w określonych jednostkach wojskowych), motywacyjny, funkcyjny czy kompensacyjny (przysługuje żołnierzowi wyznaczonemu na stanowisko służbowe w szczególnym trybie). Żołnierze mogą także liczyć na nagrody, jak nagrody jubileuszowe, zapomogi i zasiłki.

Żołnierze zarobią więcej. Podwyżki dostaną też pracownicy MON

Jednak wkrótce wojskowi mają w Polsce zarabiać więcej. „Zwróciłem się do Pana Prezydenta o zwiększenie kwoty bazowej dla żołnierzy z 3,81 do 4,23. Oznacza to podwyżkę uposażeń o średnio 677 zł. brutto, z wyrównaniem od stycznia. Podwyżki średnio o 500 zł. brutto otrzymają też pracownicy resortu obrony narodowej. Dobrego 2022 roku!” – ogłosił szef MON Mariusz Błaszczak na Twitterze.

Czytaj też:

Wojsko Polskie kupuje 100 dronów „Wizjer”