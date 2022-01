Początek roku deszczowy i wietrzny. Ile stopni wskażą termometry?

Nowy Rok upłynie z przewagą dużego i całkowitego zachmurzenia. Na południu i zachodzie kraju pojawią się słabe i umiarkowane opady deszczu do 1-4 l/mkw. Słabo i przelotnie deszcz popada również na północnym wschodzie, do 2 l/mkw. W godzinach popołudniowych w rejonie Pomorza oraz Warmii i Mazur możliwe są niewielkie przejaśnienia i rozpogodzenia.



Temperatura maksymalna wyniesie do 5℃ w rejonie Suwałk do 10-11℃ na zachodzie kraju. Z kierunku północno-zachodniego powieje umiarkowanie, w porywach silnie. Prędkość wiatru może osiągnąć do 40-60 km/h.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę z północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim przemieszczać się będzie strefa pofalowanego frontu chłodnego, z którą związane będzie duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu rzędu 2-5 l/mkw. W południowych regionach dzień upłynie bez opadów i z rozpogodzeniami. Nad ranem w rejonie Suwałk prognozowane są opady marznącego deszczu powodujące oblodzenia i gołoledź.

Termometry pokażą maksymalnie od 2-3℃ na północnym wschodzie kraju do 9-10℃ na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty. Rozpędzi się do 40-50 km/h.

