Lubelskie. Wypadek autokaru na DK17. Wśród rannych są dzieci

Do wypadku autokaru doszło około godziny 13 na drodze krajowej nr 17 w kierunku Lublina. Do wypadku doszło pomiędzy miejscowościami Łopiennik Podleśny i Zakręt w powiecie krasnostawskim w województwie lubelskim. Autokarem jechało 46 osób, w tym 44 pasażerów i dwóch kierowców. Autokarem podróżowały osoby z Litwy, zarówno dorośli jak i dzieci, którzy prawdopodobnie wracali z nart.

Łopiennik Podleśny. Wypadek autokaru: 11 osób rannych

– Autobus z niewiadomych przyczyn zjechał do rowu i przewrócił się na bok. Wiózł 44 osoby z Litwy, które prawdopodobnie wracały z wycieczki w górach. Były to zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci – mówił na antenie TVN24., asp. Piotr Czemerys z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie – 11 osób poszkodowanych, wśród nich było czworo dzieci. Jedna osoba dorosła w najcięższym stanie została przetransportowana helikopterem do szpitala – dodał.

Pozostali ranni przy pomocy 9 zespołów ratownictwa medycznego zostali przetransportowani do okolicznych szpitali. Czwórka rannych dzieci jest w wieku 10-14 lat.

Pozostałe osoby zostały przewiezione do lokalnej remizy strażackiej, gdzie zapewniona jest im opieka doraźna i ciepłe posiłki.

Na miejscu pracuje pogotowie, policja i straż pożarna. Droga pozostanie zablokowana do momentu wydobycia autokaru z rowu, co ma wydarzyć się w najbliższym czasie.

