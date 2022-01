Do kiedy zdalne nauczanie 2022? Przemysław Czarnek będzie podejmował decyzje na bieżąco

Z powodu trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, a także zbliżających się świąt, w grudniu zapadła decyzja o wprowadzeniu zdalnego nauczania we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Nauka zdalna rozpoczęła się 20 grudnia i trwać ma do 9 stycznia. Wiele wskazuje na to, że 10 stycznia uczniów czeka powrót do szkół.

Do kiedy zdalne nauczanie 2022? Przemysław Czarnek o powrocie do szkół

- Nie przewidujemy scenariusza przedłużenia nauki zdalnej, więc 10 stycznia wszyscy wracają do nauki stacjonarnej, która jest potrzebna jak tlen – podkreślał Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Szef MEiN zaznaczył jednak, że jego resort stale obserwuje sytuację pandemiczną i kolejne decyzje będą od niej uzależnione. – To będziemy wiedzieć za jakieś trzy tygodnie, miesiąc. Dopiero wtedy będziemy podejmować następne decyzje, przy czym to już będzie sezon ferii zimowych więc i tak 1/3 do połowy Polski będzie wyłączona z nauki stacjonarnej z uwagi na ferie zimowe – przekazał Czarnek.

Ferie zimowe 2022. Pierwsza tura zaraz po powrocie do szkoły

Wiele wskazuje również na to, że uczniów i ich rodziców nie czeka niemiła niespodzianka w kwestii ferii zimowych. Przypominamy, że przed rokiem w związku z sytuacją pandemiczną politycy podjęli decyzję, na mocy której zimowa przerwa odbywała się w tym samym czasie we wszystkich województwach.

W tym roku ferie mają odbyć się w klasycznym systemie – z podziałem na cztery tury. Pierwsza z nich rozpocznie się już 17 stycznia.

Ferie zimowe 2022 – terminy dla wszystkich województw:

17 – 30 stycznia 2022 r. – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

24 stycznia – 6 lutego 2022 r. – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

31 stycznia – 13 lutego 2022 r. – województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

14 – 27 lutego 2022 r. - województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

