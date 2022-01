Koronawirus w Polsce. Kraska przekazał nowe dane. Widać negatywną tendencję

Najnowsze dane przekazał w rozmowie z Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. – Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia to jest kolejny dzień, kiedy widzimy wzrost nowych przypadków. Dzisiaj to jest prawie 18 proc. więcej niż tydzień wcześniej. Na dzień dzisiejszy mamy 11670 nowych zakażeń koronawirusem – powiedział Kraska. Jak wskazał, potwierdzonych zostało dotychczas 65 zakażeń omikronem.

Koronawirus w Polsce. Będą nowe obostrzenia?

W związku z rosnącą liczbą nowych zakażeń w ujęciu tygodniowym, pojawiają się pytania, czy czekają nas kolejne obostrzenia. Minister zdrowia Adam Niedzielski w poniedziałek na antenie RMF FM zapowiedział, że w najbliższą środę lub piątek będą podejmowane kolejne decyzje. – Jeżeli będziemy widzieli w tym tygodniu, że mamy kontynuację wzrostowego trendu infekcji, przy zapełnieniu łóżek mniej więcej (na poziomie – red.) 20 tys., czyli cały czas bardzo wysokim, tak – będziemy podejmowali kolejne decyzje zaostrzające – ostrzegał minister zdrowia.

Dopytywany, czego mogą dotyczyć ewentualne obostrzenia, Niedzielski wskazał, że rozmowy będą dotyczyły m.in. działania szkół. Zaznaczył jednak, że „ogromnym kosztem jest ograniczanie nauki stacjonarnej” . Dodał, że możliwe są też „inne restrykcje związane z ograniczaniem działalności gospodarczej, galerii i innych tego typu miejsc” .

Niedługo po rozmowie z ministrem Niedzielskim, portal rmf24.pl opublikował doniesienia o sporze w rządzie dotyczącym restrykcji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pomysł zwiększenia skali obostrzeń nie ma poparcia. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem miałoby być przedłużenie obowiązujących restrykcji.

