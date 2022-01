Ferie zimowe 2022. Powrót do szkół w kilku regionach tylko na 5 dni

Tuż przed świętami politycy podjęli decyzję o wprowadzeniu zdalnego nauczania we wszystkich szkołach podstawowych i ponad podstawowych. Nauka zdalna rozpoczęła się 20 grudnia i ma potrwać do 9 stycznia. Przemysław Czarnek w rozmowie z TVP Info, podkreślał, że na ten moment rząd nie planuje przedłużać zdalnego nauczania, a uczniowie powinni wrócić do szkół 10 stycznia. Zaledwie kilka dni później w pierwszych województwach rozpoczną się ferie zimowe 2022.

Ferie zimowe 2022. Pierwsza tura od 17 stycznia

Jeżeli zdalne nauczanie zakończy się 9 stycznia, to uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego wrócą do szkół zaledwie na 5 dni. To właśnie w tych częściach kraju już w poniedziałek 17 stycznia rozpoczną się ferie zimowe 2022. Przerwa od nauki potrwa tu do 30 stycznia.

Ferie zimowe 2022. Druga tura na przełomie stycznia i lutego

Druga tura ferii zimowych powinna rozpocząć się już 24 stycznia. Wówczas szkolne ławki opuszczą uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Do nauki dzieci i młodzież w tych regionach kraju wrócą w poniedziałek 7 lutego.

Ferie zimowe 2022. Mazowieckie w trzeciej turze

Do końca stycznia na wyjazd na ferie zimowe będą musieli poczekać uczniowie, którzy uczą się w szkołach w województwie dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim. W ich przypadku przerwa od nauki rozpocznie się w poniedziałek 31 stycznia i potrwa do 13 lutego.

Ferie zimowe 2022. Ostatnia tura musi czekać do walentynek

Najdłużej na wymarzoną przerwę od nauki będą musiały czekać dzieci i młodzież w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim. W tych regionach ferie zimowe rozpoczną się 14 lutego i potrwają do 27 lutego.

