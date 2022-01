PiS po raz drugi otworzył obwodnicę Kraśnika. Tym razem zaprosił VIP-ów z partii

W sylwestra droga wojewódzka nr 833 z Kraśnika do Chodla została udostępniona kierowcom. Prace budowlane polegające na przebudowie i modernizacji arterii łączącej powiat kraśnicki z powiatem opolskim trwały ponad rok i kosztowały ponad 90 milionów złotych. Na uroczystości pojawili się lokalni politycy związani z PiS. Był marszałek województwa Jarosław Stawiarski, radna Anna Baluch, starosta kraśnicki Andrzej Rolla i przewodniczący rady powiatu kraśnickiego Jacek Dubiel.

Oddanie do użytku drogi wojewódzkiej nr 833, a oficjalne otwarcie

„Dziennik Wschodni” dodaje, że zaproszony został też były burmistrz Kraśnika Mirosław Włodarczyk, który startował z list Prawa i Sprawiedliwości. Pominięty został z kolei obecny burmistrz Wojciech Wilk, który jest związany z PO. Dodatkowo „Dziennik” nie został uprzedzony o sylwestrowym briefingu prasowym dotyczącym inwestycji. Na miejscu obecna była za to „państwowa telewizja”, a materiał ze zdarzenia został wyemitowany w Panoramie Lubelskiej.

We wtorek „mała obwodnica Kraśnika” została jednak na chwilę zamknięta po to, aby za kilka godzin ponownie ją otworzyć, tym razem już „oficjalnie”. Według „Dziennika Wschodniego” tym razem lista gości była już szersza. Zaproszenie otrzymał Wilk, oraz VIP-y związane z PiS-em: wicepremier Jacek Sasin, ministrowie: infrastruktury Andrzej Adamczyk, funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, edukacji i nauki Przemysław Czarnek, czy wiceszef finansów Piotr Patkowski.

Kraśnik. Oficjalne otwarcie „małej obwodnicy”. Marta Wcisło: Propaganda i pokazanie sukcesu władzy

Posłanka Marta Wcisło z Platformy Obywatelskiej oceniła, że wtorkowe wydarzenie ma jeden cel: propagandę i pokazanie sukcesu władzy. – Moja obecność, jak kogokolwiek z opozycji, jest tam niepożądana – zaznaczyła. Kamil Jakubowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie tłumaczył, że w piątek ruch puszczono, bo tego dnia wpłynęła zgoda od wojewody na użytkowanie trasy. – Była robiona dla mieszkańców i postanowiliśmy ją im jak najszybciej udostępnić – mówił rzecznik.

– Otwarcie zdecydowaliśmy się zorganizować 4 stycznia z tego powodu, by móc na nie zaprosić przedstawicieli prasy oraz rządu RP. Jest to na tyle duża inwestycja, która była potrzebna mieszkańcom powiatu kraśnickiego i dlatego chcieliśmy, by jej oficjalne otwarcie stało na jak najwyższym poziomie – podsumował sprawę Jakubowski.

