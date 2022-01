Do kiedy zdalne nauczanie 2022? Koniec spekulacji

Na mocy nowych obostrzeń wprowadzonych w grudniu, tuż przed rozpoczęciem przerwy świątecznej szkoły przeszły na zdalne nauczanie. Zgodnie z założeniami polityków powrót do szkół miał nastąpić 10 stycznia. W związku z rosnącą liczbą nowych przypadków, a także utrzymującą się na wysokim poziomie liczbie zgonów, pojawiły się wątpliwości, czy powrót do nauki stacjonarnej będzie możliwe. Wszystko wskazuje jednak na to, że koniec zdalnego nauczania nastąpi zgodnie z planem.

Do kiedy zdalne nauczanie 2022? Piotr Müller o powrocie do szkół

Piotr Müller w środę rano był gościem w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Właśnie tam potwierdził to, co od kilku dni powtarzają przedstawiciele ministerstwa edukacji. Koniec zdalnego nauczania nastąpi 10 stycznia. Właśnie wtedy uczniów czeka powrót do szkół.

– Od przyszłego tygodnia wracamy do szkół. Obowiązują procedury z możliwymi kwarantannami, tam, gdzie to jest niezbędne – przekazał w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik rządu Piotr Müller.

Przypomnijmy, że od kilku dni przedstawiciele ministerstwa edukacji zapewniają, że powrót do szkół nie jest zagrożony. – Nie przewidujemy scenariusza przedłużenia nauki zdalnej, więc 10 stycznia wszyscy wracają do nauki stacjonarnej, która jest potrzebna jak tlen – mówił kilka dni temu w rozmowie z TVP Przemysław Czarnek.

Zwolennikiem powrotu do nauki stacjonarnej jest również prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Stanisław Broniarz. – Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z uczniem – podkreślał w rozmowie z Wirtualną Polską. Broniarz zaznaczył również, że jego zdaniem w utrzymaniu nauki stacjonarnej mogłoby pomóc regularne testowanie uczniów i nauczycieli.

Zdalne nauczanie nadal możliwe. Zasady takie same jak przed rokiem

O tym, że uczniowie wrócą do szkół mówił we wtorek wiceszef resortu edukacji Tomasz Rzymkowski. – Zapewne za kilka tygodni i do nas dotrze w znacznej mierze wariant omikron, natomiast 10 stycznia jako dzień powrotu dzieci do szkół nie budzi mojej wątpliwości – podkreślał polityk.

Rzymkowski przekazał również, że w razie wykrycia przypadku COVID-19 w szkole, tak jak przed rokiem szkoły będą przechodziły na tryb nauki zdalnej lub hybrydowej. – W zależności od ogniska COVID-19 w danej placówce oświatowej czy wychowawczej wówczas szkoła przechodziła bądź w tryb hybrydowy – część osób, która nie miała kontaktu z osobą zainfekowaną, dalej stacjonarnie kontynuowała naukę, a uczniowie, którzy potencjalnie mogli być zainfekowani, przechodzili w tryb zdalny. W przypadku dużego ogniska cała szkoła przechodziła w tryb zdalny. Do tego rozwiązania od 10 stycznia wracamy – oświadczył wiceminister.

Ferie zimowe 2022 w innym terminie? MEiN uspokaja

Tomasz Rzymkowski podkreślił również, że rodzice i uczniowie nie powinni martwić się o ferie zimowe. MEiN nie planuje doprowadzić do sytuacji z 2021 roki, kiedy to zimowa przerwa od nauki w całym kraju miała miejsce w tym samym czasie.

– Jest to niezwykle trudne, aby w tym momencie dokonywać zmian w kalendarzu szkolnym. Sytuacja w ubiegłym roku była zupełnie inna, od początku zaplanowano, by odbyły się w jednym terminie – mówił wiceminister w resorcie edukacji. Podkreślił również, że zostało zbyt mało czasu, aby móc wprowadzać jakiekolwiek zmiany w kwestii ferii zimowych.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ferie zimowe 2022 powinny odbyć się w czterech turach:

17 – 30 stycznia 2022 r. – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

24 stycznia – 6 lutego 2022 r. – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

31 stycznia – 13 lutego 2022 r. – województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

14 – 27 lutego 2022 r. – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

