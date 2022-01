Prezydent Andrzej Duda zakażony koronawirusem

Informacja o zakażeniu głowy państwa pojawiła się we wtorek przed południem. Okazało się, że prezydent przeszedł test w związku z przypadkami zakażeń w jego otoczeniu.

„Szanowni Państwo, w związku z przypadkami zachorowań w Kancelarii Prezydenta i w jego otoczeniu Prezydent Andrzej Duda przeprowadził test na obecność COVID-19, który dał pozytywny wynik. Prezydent czuje się dobrze, nie ma ciężkich objawów i przebywa pod stałą opieką medyczną” – napisał Paweł Szrot.

Prezydent zakażony koronawirusem. Przyjął trzy dawki szczepionki

Zaznaczył, że Andrzej Duda był szczepiony trzema dawkami. „Prezydent przyjął w kwietniu i czerwcu zeszłego roku 2 dawki szczepionki, a 17 grudnia – dawkę trzecią przypominającą” – przypomniał . Prezydent zgodnie z przepisami przebywa w izolacji.

Andrzej Duda już wcześniej przeszedł koronawirusa. Głowa państwa po raz pierwszy zachorowała w październiku 2020 roku.O swoim doświadczeniu prezydent mówił m.in. w orędziu. – Wiem, co to znaczy zachorować na COVID. Doskonale rozumiem niepokój, jaki towarzyszy wielu z państwa o zdrowie najbliższych, sam to w ostatnich tygodniach przeżywałem – przyznawał wówczas.

Andrzej Duda o szczepieniach

Choć prezydent sam przyjął trzy dawki szczepionki, opowiada się za dowolnością w tym zakresie. Mówił o tym m.in. na konferencji prasowej po spotkaniu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. – Znając podejście moich rodaków i ich poczucie wolności, nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce można było wprowadzić przymusowe szczepienie. Ja osobiście nie wyobrażam sobie tego, aby można było moich rodaków do szczepienia zmusić. Oczywiście apeluję o to, żeby się szczepić. Apeluję o to, żeby podejść do tego jak najrozsądniej, rozważając wszystkie za i przeciw, i patrząc na to, jaka jest sytuacja. – oświadczył prezydent.

Andrzej Duda przekonywał, że zaszczepieni dużo łagodniej przechodzą zakażenie koronawirusem i podkreślił, że ponad 90 proc. osób, które wymagają hospitalizacji to osoby niezaszczepione. – Natomiast powtarzam jeszcze raz, znając moich rodaków, przymusowa jakakolwiek próba wobec Polaków... ciężka sprawa – spuentował prezydent.