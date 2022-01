Facebook usunął profil Konfederacji. Cieszyński zapowiada „oficjalny protest” rządu. „To nieakceptowalne”

W środę minister ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński poinformował, że „otrzymał informację o planach Mety”. Dotyczyła ona usunięcia przez właściciela Facebooka profilu Konfederacji. „Możemy mieć różne poglądy, ale nie ma zgody na równych i równiejszych w sieci” – napisał polityk. Cieszyński pytany o uzasadnienie tej decyzji wyjaśnił, że chodziło o „złamanie regulaminu dotyczącego informacji o COVID-19”. „Ale masa dezinformacyjnych treści, na których platforma zarabia dalej, wisi w sieci, więc chyba to nie do końca to” – skomentował sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Premiera.

Facebook usunął profil Konfederacji. „Przekażemy oficjalny protest”

Później Janusz Cieszyński odniósł się do sprawy na antenie Polskiego Radia 24. Przyznał, że nie zgadza się z poglądami polityków Konfederacji, ale nie jest to powód do usuwania ich z debaty publicznej.- Partie polityczne konkurują między sobą o względy obywateli i bardzo dobrze. Na tym polega demokracja – stwierdził. – Nie może być tak, że przez arbitralną decyzję podejmowaną przez anonimową osobę, od której nie ma możliwości odwołania się do sądu, usuwa się kanał komunikacji – dodał.

Minister poinformował też, że jest w kontakcie z właścicielami Facebooka, którym przekazał „jednoznaczne stanowisko rządu, że to jest zupełnie nieakceptowalne działanie”. - My przekażemy do firmy Meta oficjalny protest w tej sprawie. Natomiast z tego, jak ja rozumiem warunki korzystania z Facebooka, to właściciel profilu powinien takie odwołanie złożyć. My jako polski rząd będziemy to na pewno wspierać – powiedział Cieszyński.

- To po prostu kwestia wolności słowa i takich uniwersalnych wartości, o które wszyscy, niezależnie od tego, jakie sami konkretnie mamy poglądy, powinniśmy walczyć – podsumował.

Na swoim Twitterze Cieszyński opublikował również zaadresowane do Mety pismo. „Facebook zablokował profil legalnej partii politycznej w Polsce. To nie jest w porządku we współczesnej demokracji, niezależnie od poglądów politycznych” – stwierdził we wpisie, a właściciela Facebooka wezwał do przywrócenia konta Konfederacji.

Bosak komentuje decyzję Facebooka. „Atak wymierzony w polską scenę polityczną”

Decyzja właścicieli Facebooka wywołała lawinę komentarzy.Jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak przekonywał, że „partia nie dostała takiej informacji od Facebooka”. Polityk podziękował też Cieszyńskiemu. Konfederacja na Twitterze oceniła, że usunięcie ich profilu jest „atakiem wymierzonym w polską scenę polityczną”. Z kolei Janusz Kowalski z Solidarnej Polski zaznaczył, że konieczne jest przyjęcie ustawy o wolności w Internecie.

Portal spidersweb.pl dotarł do stanowiska Facebooka, który miał „kilkukrotnie uprzedzać administratorów Konfederacji, ale ci mieli nie reagować”. Sprawa miała dotyczyć postów o koronawirusie i pandemii. „Chcemy, aby Facebook był miejscem, gdzie ludzie mogą wyrażać swoje opinie, ale także czuć się bezpiecznie. Dlatego wprowadziliśmy standardy społeczności, które określają jakiego rodzaju treści są dozwolone na naszych platformach i usuwamy wszystkie treści, które je naruszają” – brzmi początek oświadczenia. Profil Konfederacji miał naruszać w szczególności standardy „dotyczące zasad walki z COVID-19 i środków ostrożności z tym związanych oraz mowy nienawiści”.

„Do Konfederacji nie przekazano żadnego uzasadnienia. Co więcej, Meta działa w tak absurdalny sposób, że jak usunie jakiś materiał, to nie wyjaśnia ani dlaczego usunęli, ani nawet co usunęli. Informują tylko, kiedy usunęli. Nie jest więc możliwe z ich działań wyciągać wniosków” – stwierdził Krzysztof Bosak.

