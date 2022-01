Uczniowie wrócą do szkół od 10 stycznia? Minister zdrowia: Nie mogę zagwarantować ze stuprocentową pewnością

Tuż przed rozpoczęciem przerwy świątecznej szkoły przeszły na zdalne nauczanie. 5 stycznia MEiN poinformowało, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Dotyczy to uczniów wszystkich typów szkół.

„Zapewnienie bezpieczeństwa – przy optymalnych warunkach nauki – oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, to priorytetowe cele zarówno ministra edukacji, jak i całego środowiska oświatowego” – podkreślono w komunikacie. Resort zaznaczył, że „aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, zachęca i rekomenduje, aby we wszystkich szkołach i placówkach zintensyfikowano działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego”.

Zdalne nauczanie 2022. Uczniowie wrócą do szkół od 10 stycznia?

W rozmowie z Wirtualną Polską o planach rządu związanych z edukacją mówił Adam Niedzielski. Pytany o to, czy

nauka stacjonarna na pewno wróci minister zdrowia przyznał, że „to jest decyzja, która jest wciąż przed nami”. – Na dziś nie ma jednak planu, by nauka zdalna została przedłużona. Naturalna jest opcja powrotu do szkół – zapewnił. – Nie powinno się tu za wiele zmienić do poniedziałku 10 stycznia, ale nie mogę zagwarantować ze stuprocentową pewnością, że się nie zmieni.

Szef resortu zdrowia tłumaczył, że tylko w ten sposób rząd może wybrać najlepszą opcję. – Rzeczywistość epidemiczna nieustannie się zmienia. Robimy wszystko, by edukacja normalnie działała i dzieci wróciły do szkół – zapewnił polityk.

Ferie zimowe 2022 – kiedy?

MEiN przekazało również, że ez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego przerwa w nauce od 17 do 30 stycznia dotyczy uczniów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego,

Od 24 stycznia do 6 lutego z zimowego wypoczynku będą mogli skorzystać uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 31 stycznia do 13 lutego potrwają ferie w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, i zachodniopomorskim. Jako ostatni ferie rozpoczną uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz śląskiego. Potrwają one od 14 do 27 lutego.

