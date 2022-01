Koronawirus w Polsce. Są najnowsze dane o zakażeniach

Gdy zaczynało się wydawać, że czwarta fala koronawirusa w Polsce opada, krzywa zachorowań zaczęła ponownie rosnąć. W ostatnich dniach regularnie notowano wzrosty zakażeń tydzień do tygodnia. Zwiększa się także liczba wykrywanych przypadków wariantu omikron. W Trzech Króli potwierdzonych zostało 16 756 nowych zakażeń koronawirusem. Dzień później, w piątek 7 stycznia, Ministerstwo Zdrowia poinformowało z kolei o 11 902 nowych przypadkach SARS-CoV-2 w Polsce. Trzeba pamiętać, że na raport mógł nałożyć się „efekt świąteczny” , kiedy wykonywanych jest mniej testów, a dane ze szpitali mogą spływać z opóźnieniem.

Najwięcej zakażeń odnotowano w województwach: mazowieckim – 2147 oraz małopolskim – 1687. Pozostałe przypadki zakażeń pochodzą z województw:

śląskiego (1515),

dolnośląskiego (1015),

wielkopolskiego (960),

pomorskiego (816),

podkarpackiego (561),

zachodniopomorskiego (549),

kujawsko-pomorskiego (484),

łódzkiego (483),

lubelskiego (401),

opolskiego (282),

warmińsko-mazurskiego (267),

lubuskiego (260),

świętokrzyskiego (256),

podlaskiego (118).

101 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W ciągu ostatniej doby zmarło 117 osób. 94 spośród nich miały choroby współistniejące. Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wzrosła do 4 191 193, a przypadków śmiertelnych – do 99 428.

Raport Ministerstwa Zdrowia z 7 stycznia

W dziennym raporcie o koronawirusie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że obecnie zajętych jest 18 439 łóżek covidowych. Pod respiratorami przebywa 1 858 pacjentów. W porównaniu do poprzedniej doby liczba hospitalizacji spadła o 309, ale o 22 wzrosła liczba zajętych respiratorów. Kwarantanną objętych jest 165 506 osób.

Niedzielski: To przejściowy wzrost zakażeń

Sytuację komentował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. „Ostatnie wzrosty zakażeń mają miejsce przy malejącej wynikowości testów, która w tej chwili jest na poziomie zbliżonym do 15%. Wskazuje to, że mamy do czynienia z przejściowym zwiększeniem zakażeń, a nie zmianą dotychczasowego trendu” – ocenił minister zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Będą nowe obostrzenia?

Wraz z wzrostami liczby zakażeń zaczęły powracać pytania o obostrzenia. Adam Niedzielski mówił o możliwych scenariuszach w czwartkowym wywiadzie dla Wirtualnej Polski. – Nikt nie może obiecać na 100 proc. że Polacy znowu nie będą zamknięci, choć jestem przekonany, że w rządzie nie ma nikogo, kto chciałby tak zrobić – podkreślił. – Mogę za to obiecać, że opcja zamykania życia społecznego, czyli drastyczne ograniczenie mobilności, jest ostatnią propozycją na stole. To naprawdę ostateczność. Od zmiany reżimu sanitarnego – która nas czeka – do lockdownu jest naprawdę daleko – tłumaczył minister zdrowia.

