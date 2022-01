Mężczyzna strzelał do robotników drogowych. Powód zdumiewa

W środę 5 stycznia po południu do dyżurnego komendy policji w Limanowej dotarła informacja, że w miejscowości Stara Wieś ktoś strzela do robotników remontujących lokalną drogę. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze ustalili, że strzały w kierunku drogowców oddano z okna pobliskiego domu, a użyta broń to wiatrówka. Gdy mężczyzna zobaczył policjantów, próbował uciec z bronią. Mundurowi zatrzymali go jednak i obezwładnili zanim opuścił teren posesji.

Limanowa. Mężczyzna strzelał do drogowców

Okazało się, że strzały oddał 58-letni mieszkaniec Krakowa, który korzystał z domu należącego do rodziny. Powody, które skłoniły go do sięgnięcia po broń zdumiewają. Okazało się, że mężczyźnie nie spodobało się to, że na drodze pod jego oknami prowadzone są roboty drogowe i już wcześniej próbował je powstrzymać, kładąc się przed maszynami budowlanymi. Jego działania nie przyniosły rezultatu, więc wytoczył cięższe działa i sięgnął po wiatrówkę. Limanowska policja poinformowała, że w wyniku zajścia nikt nie odniósł obrażeń.

Policjanci zabezpieczyli wiatrówkę, z której strzelał agresor oraz śrut. 58-latek został przetransportowany do nowosądeckiej komendy, gdzie został przesłuchany. Okazało się, też że miał 1,7 promila alkoholu w organizmie.

Grozi mu więzienie

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu wobec podejrzanego mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego i zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Sprawa trafi do sądu. Za narażenie robotników na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 58-latkowi grozi mu kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Czytaj też:

Niemiec ukarany rekordowym mandatem na polskiej autostradzie. Pędził ponad 240 km/h