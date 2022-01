Gigantyczne pensje dla ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Rząd płacami walczy o specjalistów

W wywiadzie dla „Wprost” minister Janusz Cieszyński przypomniał, że została już przyjęta ustawa, która pozwala płacić dobre, rynkowe stawki ekspertom z dziedziny cyberbezpieczeństwa zatrudnionym w polskich urzędach państwowych.

– Przy sprzeciwie opozycji, co warto odnotować – dodał Cieszyński.

Na pytanie ile instytucje publiczne mogą zapłacić specjalistom od cyberzabezpieczeń, minister odpowiedział, że widełki płac są uzależnione od konkretnych umiejętności. I podał kwoty.

– Maksymalne wynagrodzenie wyniesie 42 tys. złotych, bo to jest dwudziestojednokrotność podstawy w służbie cywilnej – poinformował Janusz Cieszyński.

– Oczywiście to nie są pieniądze, którymi można w Warszawie, w 2022 roku, tej branży szczególnie zaimponować. Inżynierowie w międzynarodowych korporacjach mogą zarabiać dużo lepiej – zaznaczył pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Na uwagę, że jednak jest to bardzo dobre wynagrodzenie jak na standardy urzędów publicznych, Janusz Cieszyński przyznał, że taka jest jego strategia i chce on, żeby państwo konkurowało na rynku pracy – tak, aby było w stanie zapłacić rynkową stawkę ekspertom od cyberbezpieczeństwa, a w przyszłości wszystkim ekspertom IT.

Ustawa o Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego mają pochodzić tak wysokie pensje, została przyjęta przez Sejm w grudniu 2021 roku.

Zakłada ona, że z funduszu będą wypłacane „świadczenia teleinformatyczne” dla osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w państwie.

Świadczenia te – w formie wysokich dodatków do pensji – będą przysługiwały specjalistom obsługującym ABW, CBA, Agencję Wywiadu, Policję i Służbę Ochrony Państwa. Również specjaliści zatrudnieni przez pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa oraz przez innych ministrów mogą liczyć na specjalne dodatki, które mają być wypłacane już od marca.

