Mafijny boss „Słowik” bossem federacji Marcina Najmana. Na Twitterze zawrzało, posypały się komentarze

W sobotę odbyła się konferencja prasowa, na której Marcin Najman przedstawił nowego szefa swojej federacji MMA-VIP. Okazało się, że to Andrzej "Słowik" Zieliński, znany jako boss gangu pruszkowskiego. "U nas słupów nie ma. W MMA- VIP jest Boss" - napisał na Twitterze”El Testosteron”.

"Słowik" szefem MMA-VIP. Fala krytyki

Po ogłoszeniu informacji na Twitterze się zagotowało. Wśród masy komentarzy trudno znaleźć pozytywne reakcje - dominuje krytyka i kpiny. "Jakiego miłego i sympatycznego gościa zaprosił Najman na galę MMA. Ktoś poznaje? P.S. III RP to państwo patologiczne" - napisał jeden z internautów. "Ulubieniec TVP Marcin Najman promuje Andrzeja Zielińskiego ps. "Słowik" (jednego z szefów dawnej mafii pruszkowskiej) jako szefa federacji MMA VIP... i sadza go na tronie" - to z klei komentarz zamieszczony na profilu "Ruch Ośmiu Gwiazd".

"Słowik to musi być nieźle skonfundowany, za jego czasów świetności wymuszenia, haracze żeby zarobić a dziś taki Najman mu sam dobrowolnie przynosi pieniądze i jeszcze media go sponsorują" - czytamy w innym wpisie. "Ciekawe kto kogo bardziej promuje? Słowik Najmana czy Najman „nowego Słowika”? Czy są jakieś granice moralności i przyzwoitości, których PiSowcy nie są w stanie przekroczyć?" - dopytuje kolejny użytkownik Twittera.

”El Testosteron” zawalczy z "Miskiem z Nadarzyna"

Najbliższa gala MMA-VIP odbędzie się 25 lutego w Kielcach. Marcin Najman zmierzy się na niej z Mirosławem Dąbrowskim znanym jako "Misiek z Nadarzyna", również związanym w przeszłości z gangiem pruszkowskim.

