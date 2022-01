Andrzej Duda zakażony koronawirusem. Nowe informacje o stanie zdrowia prezydenta

We wtorek przed południem szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot poinformował, że Andrzej Duda jest zakażony koronawirusem. Głowa państwa przeszła test w związku z przypadkami zakażeń w jego otoczeniu.

„Szanowni Państwo, w związku z przypadkami zachorowań w Kancelarii Prezydenta i w jego otoczeniu Prezydent Andrzej Duda przeprowadził test na obecność COVID-19, który dał pozytywny wynik. Prezydent czuje się dobrze, nie ma ciężkich objawów i przebywa pod stałą opieką medyczną” – napisał Paweł Szrot na Twitterze.

Andrzej Duda zakażony koronawirusem

W niedzielę w programie „Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii” o stan zdrowia Andrzeja Dudy była pytana minister w Kancelarii Prezydenta Bogna Janke. – Czuje się dobrze, ma niewielkie objawy i jest pod stałą opieką lekarską – powiedziała. Zapewniła, że prezydent przebywa w izolacji przez 10 dni, ale jest w stałym kontakcie ze współpracownikami. Janke została też zapytana o to, czy prezydent planuje urlop i regenerację, na przykład na nartach – Po takiej chorobie należy odpoczywać i kontrolować stan zdrowia – wskazała, ale dodała, że nie zna planów swojego szefa w tej kwestii.

Prezydent zachorował ponownie

Prezydent przeszedł już raz koronawirusa – w październiku 2020 r. O swoim doświadczeniu mówił m.in. w orędziu. – Wiem, co to znaczy zachorować na COVID. Doskonale rozumiem niepokój, jaki towarzyszy wielu z państwa o zdrowie najbliższych, sam to w ostatnich tygodniach przeżywałem – przyznawał wówczas.

Andrzej Duda przyjął trzy dawki szczepionki. Pierwszą i drugą w w kwietniu i czerwcu zeszłego roku, a 17 grudnia – dawkę przypominającą.

