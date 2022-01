Tragedia w Tatrach. Koledzy żegnają zmarłego przewodnika. „Niezwykle ciężko mówić o nim w czasie przeszłym”

„Pełen energii, uśmiechu, dobrego humoru. Zawsze chętny do pomocy oraz dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. Zarażał pasją do gór” – to fragment wpisu Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie. Jego członek Michał Kruczała to jedna z osób, które zginęły w Tatrach.

W niedzielę 9 stycznia tego roku zakończyły się – tragicznie – poszukiwania trzech turystów, z którymi urwał się kontakt w piątek. Horská Záchranná Služba, słowaccy ratownicy, poinformowała po godz. 13, że odnalazła ich pod południową ścianą Kotłowego Szczytu (słowacka nazwa Małego Gerlacha) – wszyscy trzej nie dawali już oznak życia. Koledzy żegnają zmarłego przewodnika. „Niezwykle ciężko mówić o nim w czasie przeszłym” Jednym ze zmarłych jest Michał Kruczała, przewodnik górski, posiadający uprawnienia UIMLA, członek Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie. Właśnie to koło zamieściło pożegnanie kolegi. „Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy i przekazujemy wiadomość o śmierci członka naszego Koła – Michała Kruczały, który wraz z dwoma towarzyszami zginął w Tatrach. Pełen energii, uśmiechu, dobrego humoru. Zawsze chętny do pomocy oraz dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. Zarażał pasją do gór. Takim na zawsze Go zapamiętamy. I choć niezwykle ciężko mówić o Nim w czasie przeszłym to wiemy, że pozostanie w naszych wspomnieniach i wierzymy, że odnalazł spokój” – napisano w pożegnalnym poście na Facebooku. facebook