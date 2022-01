PiS z Hołownią rządzą Krakowem. „Było do przewidzenia, że Majchrowski się wkurzy”

Platforma Obywatelska straciła w poniedziałek władzę w Krakowie, drugim co do wielkości mieście w Polsce. To prestiżowa porażka lidera Platformy Donalda Tuska, za to triumf PiS, bowiem to ta partia zastąpiła PO w koalicji sprawującej władzę w Krakowie.

Poniedziałkowa sesja Rady Miasta, pierwsza od wielu miesięcy w trybie stacjonarnym, przyniosła zaskakujące decyzje – PO rządząca wspólnie z Nowoczesną i radnymi Przyjaznego Krakowa, skupiającego ludzi Jacka Majchrowskiego, utraciła władzę na rzecz koalicji PiS-Przyjazny Kraków-Nowoczesna. Przewodniczącym Rady Miasta został radny Przyjaznego Krakowa, a zarazem pełnomocnik regionalny Polski 2050 Szymona Hołowni, Rafał Komarewicz. Zatem można powiedzieć, że w poniedziałku w Krakowie powstała koalicja PiS-u i Ruchu Szymona Hołowni.

