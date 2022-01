Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski podał najnowsze dane. „Przekroczyliśmy barierę 100 tys. zgonów covidowych”

– Statystyki poniedziałkowe oznaczają niewielkie spadki zakażeń. Dzisiaj notujemy 11 400 nowych zakażeń. To podobne liczby do poprzedniego tygodnia, może troszkę mniejsze – powiedział Adam Niedzielski w rozmowie z TVN24. Minister poinformował też o kolejnych 493 zgonach w związku z COVID-19. – Dzisiaj jest kolejny smutny dzień, bo przekroczyliśmy barierę 100 tys. zgonów covidowych – przekazał. Dodał, że średnia tygodniowa zakażeń koronawirusem wynosi około 12 tys. dziennie. W ocenie szefa resortu zdrowia „mamy sytuację najtrudniejszą, w porównaniu do poprzednich fal”. Niedzielski stwierdził jednak, że „na razie nie mamy eskalacji związanej z omikronem”.

Koronawirus w Polsce. „Czas dużej niepewności”

– Cały czas jesteśmy w okresie dużej niepewności i ryzyka. Musimy brać pod uwagę te najbardziej czarne scenariusze jak i mniej katastroficzne – powiedział Niedzielski. – W najbardziej czarnych scenariuszach jest mowa o 100 tys., a nawet 200-300 tys. zakażeniach dziennie, co jest przerażające – mówił, ale podkreślił, że to są „założenia”. – Mamy uzgodnione z wojewodami wzrost bazy łóżkowej do 40 tys. – powiedział. Minister dodał, że w czarnych scenariuszach jest mowa o 60 tys. łóżkach covidowych, ale to „byłaby katastrofa”.

Pytany, dlaczego nie zagroził podaniem się do dymisji, wskazał, że nie jego rolą jest „obrażanie się na rzeczywistość”. – Chodzi o to, żeby systematycznie krok po kroku poprawiać możliwości leczenia, łączne ze szczepieniami. Jako państwo cały czas zapewnialiśmy pacjentom dostęp do najnowszych leków – tłumaczył. – To by nie zmieniło konfiguracji politycznej, nastrojów społecznych. Nie można się obrażać na grawitację – mówił.

Adam Niedzielski: Wypowiedź Nowak skrajnie nieodpowiedzialna

Niedzielski powiedział, że nie zmienił zdania w sprawie wypowiedzi Barbary Nowak o szczepieniach przeciwko koronawirusowi. Zaznaczył, że słowa kurator były "skrajnie nieodpowiedzialne”, ale dodał, że decyzja w sprawie braku jej dymisji to odpowiedzialność ministra edukacji Przemysława Czarnka.

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7 785 nowych zakażeniach koronawirusem. Odnotowano także 19 zgonów. Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 14 osób.

