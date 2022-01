„Wiadomości” TVP nie odpuszczają Tuskowi. „Już po raz kolejny gra śmiercią”

Wiadomości „TVP” nie przestają skupiać się na Donaldzie Tusku. Lider PO oberwał już w pierwszym materiale, który był poświęcony fuzji Orlenu i Lotosu. Główny program informacyjny telewizji publicznej na początku pokazał krytyczny wpis Tuska z mediów społecznościowych, a następnie przypomniano słowa byłego premiera, który w kontekście sprzedaży Lotosu rosyjskim inwestorom powiedział, że: „Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, by mówić kategoryczne »nie« dla inwestorów z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji”.

To była jednak tylko przygrywka. W drugiej części „Wiadomości” liderowi Platformy Obywatelskiej poświęcono cały materiał, który zapowiedziano na początku programu. „Czy podatek Tuska zrujnuje domowe budżetu Polaków?” – powiedziała Danuta Holecka. W materiale kolejny raz wspomniano, że wpływ na drożyznę mają m.in. uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, na które zgodził się rząd PO-PSL. – Tusk zdawał sobie sprawę, że dla polskiej gospodarki i rodzin to będzie finansowy szantaż – usłyszeli widzowie. Dodano, że „ten rachunek za błędne decyzje płacą wszyscy Polacy”.

Donald Tusk kolejny dzień pod ostrzałem

Finalne uderzenie nastąpiło w kolejnym materiale dotyczącym tarczy inflacyjnej 2.0. „Wiadomości” TVP po raz kolejny uznały, że były premier „atakuje”. Tym razem ma wykorzystywać „strategię Janusza Palikota”. Świadczyć ma o tym wpis byłego posła na blogu, który napisał, że „żadna pozytywna i programowa ofensywa nie ma szans”. – Zamiast merytoryki konflikt i awantura – powiedziano w materiale.

Tuskowi zarzucono, że „w politycznej grze wykorzystuje śmierć”. Ma o tym świadczyć upamiętnienie przez lidera PO ofiar pandemii koronawirusa. Dalej widzowie usłyszeli, że takie zachowanie to „fałsz i hipokryzja”, bo politycy opozycji namawiali i brali udział w protestach w ramach Strajku Kobiet. – Tusk już po raz kolejny gra śmiercią – dodano.

„Wiadomości” TVP porównują lidera PO do Władimira Putina

Platformie Obywatelskiej zarzucono również „poważny kryzys wizerunkowy i polityczny”. W tym kontekście zaprezentowano konferencję prasową z udziałem byłego premiera, na której pytania od dziennikarzy czytał rzecznik. „Wiadomości” TVP zasugerowały, że pytania zostały wcześniej przeselekcjonowane. Zwrócono uwagę, że w podobny sposób postępuje prezydent Rosji Władimir Putin. – Polityczne kłamstwa i hipokryzje Tuska wyborcy wychwytują coraz łatwiej – podsumowano.

Czytaj też:

Dojdzie do debaty Tusk-Morawiecki? Lider PO o możliwej konfrontacji z premierem